На днешната дата в историята

1256 г. – Монголският хан Хулагу превзема и разрушава крепостта Аламут на асасините.

1575 г. – Полската шляхта избира за крал Стефан Батори.

1895 г. – Основан е германският спортен клуб Айнтрахт Брауншвайг.

1899 г. – В италианската преса е оповестено основаването на футболния клуб Милан

1917 г. – В Кишинев е провъзгласена Молдовската народна република.

1918 г. – Във Вилнюс (Литва) е установена съветска власт.

1925 г. – Гърция се съгласява да плати на България наложеното ѝ от Обществото на народите обезщетение за Петричкия инцидент.

1961 г. – В Йерусалим (Израел) е осъден на смърт бившия нацистки офицер Адолф Айхман, след като е намерен за виновен по 15 криминални дела, между които престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

1966 г. – Астрономът Удуин Долфус открива Янус – естествен спътник на Сатурн.

1970 г. – Съветският космически апарат Венера 7 каца на Венера, с което извършва първото успешно кацане на друга планета.

1976 г. – Държавата Самоа е приета за член на ООН.

1990 г. – Киргизия обявява национална независимост от СССР.

1994 г. – Палау е приета за член на ООН.

1999 г. – В Япония е отлято най-голямото златно кюлче в света (40,5/19,5/16 см = 200 kg).

