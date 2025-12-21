На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1196 г. – Папа Целестин III дава на Тевтонския орден привилегии, подобни на другите ордени.



1266 г. – Английската кралска войска, след шестмесечна обсада влиза в замъка Кенилворт и разгромява първия парламент в историята на Англия.



1719 г. – Излиза от печат първият брой на американския вестник Boston Gazette.



1846 г. – Робърт Листън провежда първата хирургическа операция с анестезия в Европа.



1860 г. – Южна Каролина става първият щат, отделил се от САЩ – процесът на отделяне на 11 щата, несъгласни с премахването на робството става причина за избухването на гражданската война (1861-1865).



1881 г. – Остров Ман става първата политическа единица, която позволява на жените да гласуват.



1891 г. – Изиграна е първата игра по баскетбол в Спрингфилдския колеж (САЩ).



1894 г. – Съставено е седемнадесетото правителство на България, начело с Константин Стоилов.



1898 г. – Мари Кюри и Пиер Кюри откриват нов химичен елемент – радий.



1898 г. – САЩ установяват военно управление на Филипините.



1899 г. – В Русия излиза първият брой на списание Огонёк.



1901 г. – Италианският радиотехник Гулиелмо Маркони предава радиовълни от Великобритания до Нюфаундленд (Северна Америка). Така радиото за първи път е използвано като средство за връзка.



1901 г. – Съставено е правителство на Прогресивнолибералната партия с премиер Стоян Данев.



1913 г. – Публикувана е първата кръстословица в света – от англичанина Артър Уайн в неделното издание на Ню Йорк Уърлд.



1923 г. – Непал от Британски протекторат става независима държава.



1923 г. – В София е създаден Македонски научен институт.



1935 г. – За първи път е прожектиран филмът Снежанка и седемте джуджета.



1958 г. – Шарл дьо Гол е избран за първи президент на Франция.



1967 г. – Състои се премиерата на филма "Абсолвентът" с Дъстин Хофман и Ан Банкрофт.



1968 г. – Програма Аполо: Изстрелян е Аполо 8, първият пилотиран космическият кораб, който достига друго космическо тяло.



1971 г. – Самолет на БГА Балкан Ил-18 катастрофира при излитането на летище София – загиват 30 души, сред които е естрадната певица Паша Христова, а оцеляват певците Мария Нейкова, Борис Годжунов и Янка Рупкина.



1972 г. – Двете германски републики – ГДР и ФРГ, подписват спогодба за взаимоотношения, с която взаимно се признават като отделни държави.



1974 г. – След държавен преврат в Етиопия Менгисту Хайле Мариам обявява, че държавата ще се развива по социалистически път.



1975 г. – Терористи нахлуват в седалището на ОПЕК във Виена и взимат за заложници 11 политици и висши чиновници.



1978 г. – Спускаемият модул на съветския космически апарат Венера 11 достига повърхността на Венера.



1988 г. – Атентатът над Локърби: Либийски терористи взривяват бомба на борда американския самолет Боинг 747, в резултат на което загиват 270 души, включително 11 на земята.



1991 г. – Към Общността на независимите държави, създадена между Русия, Украйна и Беларус, се присъединяват Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.



1991 г. – Парламентът на Южна Осетия обявява независимост от Грузия.



1996 г. – На 42 извънреден Конгрес на БСП Жан Виденов обявява, че подава оставка като Министър-председател на България.



2001 г. – В софийската дискотека Индиго загиват седем деца, вследствие на задушаване при влизане на тълпа в дискотеката.



2005 г. – Във Великобритания влиза в сила правото на брак между хора от един и същи пол, от което се възползва поп-звездата Елтън Джон, който сключва брак с дългогодишния си партньор Дейвид Фърниш.



2012 г. – Завършва поредният пълен цикъл на календара на маите.



Родени на 21 декември



1118 г. – Томас Бекет, лорд канцлер на Англия и архиепископ на Кентърбъри († 1170 г.)



1401 г. – Мазачо, италиански художник († 1428 г.)



1538 г. – Луиджи д'Есте, италиански кардинал († 1586 г.)



1639 г. – Жан Расин, френски драматург († 1699 г.)



1773 г. – Робърт Браун, шотландски ботаник († 1858 г.)



1795 г. – Леополд фон Ранке, германски историк († 1886 г.)



1800 г. – Луиза Сакс-Гота-Алтенбургска, херцогина на Сакс-Кобург и Гота († 1831 г.)



1804 г. – Бенджамин Дизраели, министър-председател на Великобритания († 1881 г.)



1805 г. – Томас Греъм, британски химик († 1869 г.)



1853 г. – Изолде Курц (Мария Клара Изолде Курц), германска поетеса и майстор на късия разказ († 1944 г.)



1880 г. – Донка Ушлинова, българска революционерка и подофицер († 1937 г.)



1886 г. – Райко Даскалов, български политик († 1923 г.)



1890 г. – Херман Малър, американски генетик, Нобелов лауреат през 1946 г. († 1967 г.)



1896 г. – Константин Рокосовски, съветски маршал от полски произход († 1968 г.)



1904 г. – Пьотър Кошевой, маршал на СССР († 1976 г.)



1917 г. – Хайнрих Бьол, германски писател и Нобелов лауреат († 1985 г.)



1918 г. – Курт Валдхайм, генерален секретар на ООН и президент на Австрия († 2007 г.)



1920 г. – Алисия Алонсо, кубинска балерина († 2019 г.)



1931 г. – Георги Найденов, български футболист († 1970 г.)



1935 г. – Лоренцо Бандини, италиански пилот от Ф1 († 1967 г.)



1937 г. – Джейн Фонда, американска актриса



1940 г. – Франк Запа, американски музикант († 1993 г.)



1942 г. – Ху Дзинтао, китайски политик



1945 г. – Мария Нейкова, българска естрадна певица и композиторка († 2002 г.)



1947 г. – Пако де Лусия, испански музикант († 2014 г.)



1948 г. – Самюъл Джаксън, американски актьор



1950 г. – Томас Хюрлиман, швейцарски писател



1954 г. – Крис Евърт, американска тенисистка



1957 г. – Рей Романо, американски комик и актьор



1959 г. – Флорънс Грифит-Джойнър, американска лекоатлетка († 1998 г.)



1966 г. – Кийфър Съдърланд, англо-канадски актьор



1967 г. – Михаил Саакашвили, президент на Грузия



1969 г. – Жули Делпи, френска актриса



1970 г. – Георги Варадев, български футболист



1970 г. – Барт Де Вевер, фламандски политик



1976 г. – Данаил Бачков, български футболист



1977 г. – Еманюел Макрон, френски президент



1981 г. – Благой Георгиев, български футболист



1981 г. – Жюлиен Бенето, френски тенисист



1987 г. – Бойко Кръстанов, български актьор

