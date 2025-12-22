На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1895 г. – Създателят на рентгеновия апарат Вилхелм Рентген прави първата рентгенова снимка – на ръката на съпругата си.

1920 г. – В СССР е утвърден плана електрификация на страната (ГОЕЛРО).

1920 г. – В Германия започват емисии на първото обществено радио.

1926 г. – Правителството на България сключва договора за Бежанския заем след продължителни преговори с посредничеството и при гаранцията на Обществото на народите.

1930 г. – Извършен е първият полет на първия в света стратегически боен самолет – съветския Ант-6 (ТБ-3).

1938 г. – Германският физико-химик Ото Хан извършва първи опит за разбиване на атомното ядро.

1944 г. – Втората световна война: Сформирана е армията на Виетнам, за да се противопостави на японската окупация.

1945 г. – САЩ признават правителството на Югославия начело с Йосип Броз Тито.

1954 г. – Установени са дипломатически отношения между България и Индия.

1971 г. – Дака е обявена за столица на Бангладеш.

1973 г. – Самолет „Суд Авиейшън Каравел“ на „Роял Еър Марок“ се разбива близо до летище „Танжер – Бухалеф“, Танжер, Мароко, при което загиват 106 души.

1979 г. – Испанската област Каталуния получава автономия.

1989 г. – Румънската революция: След седмица кървави демонстрации, Йон Илиеску взема президентската власт в Румъния и сваля Николае Чаушеску и комунистическия режим.

1989 г. – В Берлин след почти 30 години е отворена Бранденбургската врата, което слага край на разделението на Източна и Западна Германия.

1990 г. – Лех Валенса встъпва в длъжността президент на Полша.

1992 г. – По време на захода за международното летище в Триполи, „Боинг 727-2L5“ при полет 1103 на „Либиян Араб Еърлайнс“, се сблъсква във въздуха с „МиГ-23UB“ на либийските ВВС, при което загиват 159 души.

1993 г. – Установени са дипломатически отношения между България и Северна Македония.

2001 г. – Ричард Рийд се опитва да унищожи пътнически самолет, като запалва експлозиви, скрити в обувките му на борда на полет 63 на American Airlines

