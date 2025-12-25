На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

800 г. – Карл Велики е коронован за император на Свещената Римска империя.

1000 г. – Основана е Унгария, като християнско кралство от Стефан I.

1066 г. – Провежда се коронация на Уилям Завоевателя като крал на Англия в Уестминстърското абатство, Лондон.

1599 г. – Основан е град Натал в Бразилия.

1818 г. – В нощта на 24 срещу 25 декември е изпълнена за първи път коледната песен Тиха нощ, свята нощ (Stille Nacht) (в църквата „Свети Никола“ в Оберндорф край Залцбург).

1896 г. – Излиза първият брой на италиански всекидневник Аванти в Рим.

1914 г. – Първата световна война: Точно след полунощ на Коледа, германските и британските войници на Западния фронт прекратяват стрелбите и започват да пеят коледни песни.

1926 г. – Хирохито става император на Япония.

1932 г. – Земетресение с магнитуд 7,6 в Гансу, Китай причинява смъртта на 70 000 души.

1939 г. – Коледна песен (A Christmas Carol) на Чарлз Дикенс е прочетена за първи път в ефира на радио CBS.

1941 г. – в Берлин под личния натиск на Фюрера е сключено Тайно българо-германско споразумение.

1941 г. – Втората световна война: Хонконг, дотогава британска колония, се предава на Япония след 18 дни кървава съпротива.

1947 г. – Влиза в сила конституцията на република Китай.

1973 г. – Компютърната мрежа ARPANET, предшественик на Интернет, се срива, когато програмен бъг кара целия трафик да се рутира през сървъра на Харвардския университет и да блокира сървъра.

1974 г. – Циклонът Трейси опустошава северния австралийски град Даруин.

1976 г. – Самолетът при полет 864 на „ЕджиптЕър“ катастрофира при заход към международното летище „Дон Муанг“, Банкок, Тайланд и убива 71 души.

1977 г. – Израелският министър-председател Менахем Бегин и египетският президент Ануар Садат си дават среща в Египет.

1978 г. – Спускаемият модул на съветския апарат Венера 11 достига повърхността на Венера.

1989 г. – Николае Чаушеску, бивш комунистически диктатор на Румъния и жена му Елена, са осъдени на смърт и разстреляни.

1991 г. – Президентът на СССР Михаил Горбачов подава своята оставка, след решението за разпадане на Съюза.

2000 г. – Китай и Виетнам подписват споразумение за подялба на акваторията на Тонкинския залив.

2002 г. – Пуснато е в движение метрото в Ню Делхи (Индия).

2003 г. – Самолетът при полет 141 на САТ се разбива на летището в Котону, Бенин при опит за излитане и убива 141 души на борда.

