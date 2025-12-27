На днешната дата в историята
537 г. – В присъствието на император Юстиниан I тържествено е осветена новата църква Света София в Константинопол.
1703 г. – Подписан е Метуенския договор между Португалия и Англия за преференции при внос на португалски вина в Англия.
1845 г. – В щата Джорджия е използван за първи път етера като анестезиологично средство при усложнено раждане.
1872 г. – Призори турски заптиета обграждат Къкринското ханче и след кратка схватка залавят Васил Левски.
1936 г. – Извършен е първият полет на съветския тежък бомбардировач Пе-8.
1939 г. – При земетресение с епицентър край град Ерзинджан (Турция) загиват около 39 000 души.
1945 г. – Създадена е Световната банка
1945 г. – Белгия става членка на ООН.
1945 г. – Корея е разделена на Северна Корея и Южна Корея.
1946 г. – В България се създава Дирекция Въздушни съобщения.
1978 г. – В Испания се установява демокрация след 40-годишна диктатура на генерал Франциско Франко.
1979 г. – Съветският съюз завзема властта в Афганистан, след като президентът Хафизула Амин е убит при организиран в страната военен преврат.
2003 г. – Петима военнослужещи от първия български батальон в Ирак загиват при Атентат срещу българската база Индия в иракския град Кербала.
2006 г. – При експлозия на петролопровод в Нигерия загиват над 260 души, а 300 са ранени.
2007 г. – При самоубийствен атентат е ранена Беназир Бхуто, която по-късно умира от раните си.
Родени на 27 декември
1459 г. – Ян I Олбрахт, крал на Полша († 1501 г.)
1571 г. – Йоханес Кеплер, немски астролог, астроном и математик († 1630 г.)
1595 г. – Богдан Хмелницки, украински хетман († 1657 г.)
1654 г. – Якоб Бернули, швейцарски математик († 1705 г.)
1717 г. – Пий VI, римски папа († 1799 г.)
1776 г. – Николай Каменски, руски офицер († 1811 г.)
1793 г. – Александър Гордън Ленг, шотландски пътешественик († 1826 г.)
1796 г. – Мирза Галиб, индийски поет († 1869 г.)
1813 г. – Василий Бабкин, руски офицер († 1876 г.)
1817 г. – Николоз Бараташвили, грузински поет († 1845 г.)
1822 г. – Луи Пастьор, френски учен († 1895 г.)
1832 г. – Павел Третяков, руски предприемач и спонсор на изкуството († 1897 г.)
1838 г. – Паул Поге, немски пътешественик († 1884 г.)
1841 г. – Филип Шпита, музикален учен и биограф († 1894 г.)
1848 г. – Хосе Мануел Пандо, боливийски политик († 1917 г.)
1880 г. – Стефан Младенов, български езиковед и диалектолог († 1963 г.)
1882 г. – Анастас Разбойников, български революционер († 1967 г.)
1885 г. – Димитър Баларев, български химик († 1964 г.)
1885 г. – Иван Буреш, български учен зоолог, ентомолог († 1980 г.)
1886 г. – Александър Станишев, български лекар († 1945 г.)
1892 г. – Дан Колов, български борец († 1940 г.)
1896 г. – Карл Цукмайер, немски писател († 1977 г.)
1898 г. – Инеджиро Асанума, японски политик († 1960 г.)
1898 г. – Лудвиг Айделберг, австрийски психоаналитик († 1970 г.)
1901 г. – Марлене Дитрих, германска актриса († 1992 г.)
1902 г. – Любомир Далчев, български художник и скулптор († 2002 г.)
1909 г. – Хенрик Яблонски, полски партиен и държавен деец († 2003 г.)
1921 г. – Желез Дончев, български дендролог († 2002 г.)
1925 г. – Мишел Пиколи, френски актьор († 2020 г.)
1927 г. – Николаос Муцопулос, гръцки археолог и архитект († 2019 г.)
1931 г. – Джон Чарлс, уелски футболист и треньор († 2004 г.)
1931 г. – Йозеф Лапид, израелски журналист и политик († 2008 г.)
1934 г. – Ваня Войнова, българска баскетболистка († 1993 г.)
1942 г. – Петър Дикиджиев, български архитект
1944 г. – Мик Джонс, британски музикант (Foreigner)
1944 г. – Маркус Вернер, швейцарски писател († 2016 г.)
1946 г. – Трифун Костовски, предприемач и политик от Република Македония
1948 г. – Жерар Депардийо, френски актьор и режисьор
1948 г. – Оливие Бланшар, главен икономист в МВФ
1948 г. – Расим Якуб Хашим, йордански дипломат
1950 г. – Роберто Бетега, италиански футболист
1950 г. – Харис Алексиу, гръцка певица
1951 г. – Ернесто Зедило, президент на Мексико
1953 г. – Едвин Сугарев, български писател и политик
1955 г. – Чавдар Гагов, български режисьор
1960 г. – Марк Хъмфри, канадски актьор
1961 г. – Гидо Вестервеле, германски политик († 2016 г.)
1961 г. – Симеон Василев, български журналист
1963 г. – Иванка Бадалска-Муерова, българска спортистка
1965 г. – Салман Хан, индийски актьор
1968 г. – Любомир Герасков, български гимнастик
1972 г. – Мишо Шамара, български певец
1977 г. – Красимир Стефанов, български волейболист
1978 г. – Юнас Хасен Кемири, шведски писател
1981 г. – Емили дьо Равин, австралийска актриса
1984 г. – Жил Симон, френски тенисист
1989 г. – Катерина Лахно, украинска шахматистка
