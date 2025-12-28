На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

418 г. – Бонифаций I става папа.



1065 г. – Осветено е Уестминстърското абатство.



1308 г. – Започва управлението на Ханазоно, 95-ти император на Япония.



1612 г. – Галилео Галилей става първият астроном, наблюдавал Нептун, като погрешно я възприема за звезда.



1835 г. – Индианският вожд Оцеола повежда войните си срещу армията на САЩ.



1836 г. – Испания признава независимостта на Мексико.



1836 г. – Основан е град Аделейд в Австралия.



1846 г. – Айова става 29 щат на САЩ.



1867 г. – САЩ анексират първата си територия извън континента – атола Мидуей.



1869 г. – Уилям Семпъл от Охайо патентова дъвката.



1879 г. – Срутва се железопътният мост Тей Бридж в Шотландия по време на движение на влак по него, загиват 75 души.



1895 г. – Братя Люмиер правят първата платена прожекция на филм в Парижкото Гранд Кафе.



1908 г. – При земетресение в Месина, Сицилия, загиват над 75 000 души.



1939 г. – Осъществен е първият полет на японския изтребител Мицубиши A6M.



1944 г. – Втората световна война: Новата власт в Унгария обявява война на Нацистка Германия.



1950 г. – Във Великобритания е обявен първият национален парк (Пик Дистрикт).



1965 г. – Основан е германския футболен отбор Ханза от град Росток.



1974 г. – Земетресение с магнитуд 6,2 по Скалата на Рихтер в Пакистан отнема живота на около 5300 души.



1981 г. – В Норфолк, Вирджиния, се ражда първото американско инвитро бебе – Елизабет Джордан Кар.



1981 г. – Кабелният телевизионен канал HBO започва да излъчва денонощно.



1987 г. – Започва излъчването на американския анимационен сериал Костенурките нинджа.



1989 г. – Основана е Зелената партия в България.



1991 г. – Якутска АССР е преименувана на Република Саха (Якутия).



1995 г. – CompuServe слага забрана за достъп до секс-ориентирани нюз-групи, в резултат на германски съдебни искове.



1996 г. – На извънредно заседание 37 Народно събрание гласува оставката на правителството на Жан Виденов.



1999 г. – Сапармурад Ниязов е провъзгласен за пожизнен президент на Туркменистан.



2007 г. – Природният парк Беласица е обявен за национален парк.



Родени на 28 декември:



1522 г. – Маргарита Пармска, херцогиня на Парма († 1586 г.)



1765 г. – Феликс дьо Божур, френски дипломат († 1836 г.)



1856 г. – Удроу Уилсън, 28-ми президент на САЩ, Нобелов лауреат († 1924 г.)



1864 г. – Юрдан Трифонов, български историк и писател († 1949 г.)



1868 г. – Радул Канели, български драматичен актьор († 1913 г.)



1869 г. – Йордан Асенов, български революционер († 1936 г.)



1872 г. – Пио Бароха, испански писател († 1956 г.)



1875 г. – Алексей Михайлович, руски велик княз († 1895 г.)



1878 г. – Стефан Кондаков, български революционер († 1937 г.)



1882 г. – Артър Едингтън, британски астрофизик († 1944 г.)



1888 г. – Фридрих Мурнау, германски режисьор († 1931 г.)



1889 г. – Асен Халачев, деец на БКП († 1923 г.)



1897 г. – Иван Конев, съветски маршал († 1973 г.)



1901 г. – Робърт Ъркърт, британски военен офицер († 1988 г.)



1902 г. – Мортимър Адлър, американски философ († 2001 г.)



1903 г. – Джон фон Нойман, американски математик († 1957 г.)



1922 г. – Стан Лий, американски писател († 2018 г.)



1925 г. – Хилдегард Кнеф, немска артистка († 2002 г.)



1928 г. – Ерих Кьолер, немски писател († 2003 г.)



1929 г. – Никола Ферманджиев, български икономист и историк († 1979 г.)



1932 г. – Илия Кирчев, български футболист († 1997 г.)



1932 г. – Мануел Пуиг, аржентински писател († 1990 г.)



1934 г. – Маги Смит, английска киноактриса



1937 г. – Георги Паскалев, български биолог



1944 г. – Ангел Георгиев, български драматичен актьор († 2012 г.)



1944 г. – Георги Драгоев, български политик († 2013 г.)



1944 г. – Кери Мълис, американски химик, Нобелов лауреат през 1993 г.



1945 г. – Бирендра, крал на Непал († 2001 г.)



1945 г. – Димитър Гоцев, български историк и общественик



1945 г. – Иван Дреников, български пианист



1953 г. – Ричард Клайдерман, френски пианист



1954 г. – Дензъл Уошингтън, американски актьор



1956 г. – Найджъл Кенеди, английски цигулар



1960 г. – Чад Маккуин, американски актьор



1961 г. – Калиопи, певица от Република Македония



1969 г. – Линус Торвалдс, финландски програмист



1970 г. – Тина Каспари, американска актриса



1971 г. – Серхи Бархуан, испански футболист



1972 г. – Патрик Рафтър, австралийски тенисист



1979 г. – Джеймс Блейк, американски тенисист



1981 г. – Халид Буларуз, холандски футболист



1987 г. – Томас Декър, американски актьор

