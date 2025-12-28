На днешната дата в историята
Снимка Пиксабей
418 г. – Бонифаций I става папа.
1065 г. – Осветено е Уестминстърското абатство.
1308 г. – Започва управлението на Ханазоно, 95-ти император на Япония.
1612 г. – Галилео Галилей става първият астроном, наблюдавал Нептун, като погрешно я възприема за звезда.
1835 г. – Индианският вожд Оцеола повежда войните си срещу армията на САЩ.
1836 г. – Испания признава независимостта на Мексико.
1836 г. – Основан е град Аделейд в Австралия.
1846 г. – Айова става 29 щат на САЩ.
1867 г. – САЩ анексират първата си територия извън континента – атола Мидуей.
1869 г. – Уилям Семпъл от Охайо патентова дъвката.
1879 г. – Срутва се железопътният мост Тей Бридж в Шотландия по време на движение на влак по него, загиват 75 души.
1895 г. – Братя Люмиер правят първата платена прожекция на филм в Парижкото Гранд Кафе.
1908 г. – При земетресение в Месина, Сицилия, загиват над 75 000 души.
1939 г. – Осъществен е първият полет на японския изтребител Мицубиши A6M.
1944 г. – Втората световна война: Новата власт в Унгария обявява война на Нацистка Германия.
1950 г. – Във Великобритания е обявен първият национален парк (Пик Дистрикт).
1965 г. – Основан е германския футболен отбор Ханза от град Росток.
1974 г. – Земетресение с магнитуд 6,2 по Скалата на Рихтер в Пакистан отнема живота на около 5300 души.
1981 г. – В Норфолк, Вирджиния, се ражда първото американско инвитро бебе – Елизабет Джордан Кар.
1981 г. – Кабелният телевизионен канал HBO започва да излъчва денонощно.
1987 г. – Започва излъчването на американския анимационен сериал Костенурките нинджа.
1989 г. – Основана е Зелената партия в България.
1991 г. – Якутска АССР е преименувана на Република Саха (Якутия).
1995 г. – CompuServe слага забрана за достъп до секс-ориентирани нюз-групи, в резултат на германски съдебни искове.
1996 г. – На извънредно заседание 37 Народно събрание гласува оставката на правителството на Жан Виденов.
1999 г. – Сапармурад Ниязов е провъзгласен за пожизнен президент на Туркменистан.
2007 г. – Природният парк Беласица е обявен за национален парк.
Родени на 28 декември:
1522 г. – Маргарита Пармска, херцогиня на Парма († 1586 г.)
1765 г. – Феликс дьо Божур, френски дипломат († 1836 г.)
1856 г. – Удроу Уилсън, 28-ми президент на САЩ, Нобелов лауреат († 1924 г.)
1864 г. – Юрдан Трифонов, български историк и писател († 1949 г.)
1868 г. – Радул Канели, български драматичен актьор († 1913 г.)
1869 г. – Йордан Асенов, български революционер († 1936 г.)
1872 г. – Пио Бароха, испански писател († 1956 г.)
1875 г. – Алексей Михайлович, руски велик княз († 1895 г.)
1878 г. – Стефан Кондаков, български революционер († 1937 г.)
1882 г. – Артър Едингтън, британски астрофизик († 1944 г.)
1888 г. – Фридрих Мурнау, германски режисьор († 1931 г.)
1889 г. – Асен Халачев, деец на БКП († 1923 г.)
1897 г. – Иван Конев, съветски маршал († 1973 г.)
1901 г. – Робърт Ъркърт, британски военен офицер († 1988 г.)
1902 г. – Мортимър Адлър, американски философ († 2001 г.)
1903 г. – Джон фон Нойман, американски математик († 1957 г.)
1922 г. – Стан Лий, американски писател († 2018 г.)
1925 г. – Хилдегард Кнеф, немска артистка († 2002 г.)
1928 г. – Ерих Кьолер, немски писател († 2003 г.)
1929 г. – Никола Ферманджиев, български икономист и историк († 1979 г.)
1932 г. – Илия Кирчев, български футболист († 1997 г.)
1932 г. – Мануел Пуиг, аржентински писател († 1990 г.)
1934 г. – Маги Смит, английска киноактриса
1937 г. – Георги Паскалев, български биолог
1944 г. – Ангел Георгиев, български драматичен актьор († 2012 г.)
1944 г. – Георги Драгоев, български политик († 2013 г.)
1944 г. – Кери Мълис, американски химик, Нобелов лауреат през 1993 г.
1945 г. – Бирендра, крал на Непал († 2001 г.)
1945 г. – Димитър Гоцев, български историк и общественик
1945 г. – Иван Дреников, български пианист
1953 г. – Ричард Клайдерман, френски пианист
1954 г. – Дензъл Уошингтън, американски актьор
1956 г. – Найджъл Кенеди, английски цигулар
1960 г. – Чад Маккуин, американски актьор
1961 г. – Калиопи, певица от Република Македония
1969 г. – Линус Торвалдс, финландски програмист
1970 г. – Тина Каспари, американска актриса
1971 г. – Серхи Бархуан, испански футболист
1972 г. – Патрик Рафтър, австралийски тенисист
1979 г. – Джеймс Блейк, американски тенисист
1981 г. – Халид Буларуз, холандски футболист
1987 г. – Томас Декър, американски актьор
