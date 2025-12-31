На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

406 г. – Германските племена вандали, свеби и алани преминават река Рейн и заемат Галия.



1600 г. – Английската кралица Елизабет I създава Източноиндийската компания и ѝ дава широки привилегии за търговия с изтока.



1687 г. – Първите хугеноти отплават от Франция за нос Добра надежда.



1857 г. – Кралица Виктория избира Отава за столица на Канада.



1877 г. – Русия побеждава Турция в Битката при Ташкесен – част от изтласкването на Орханийската османска армия от Арабаконашката позиция по време на зимното преминаване от Руската армия на Стара планина през Руско-турската Освободителна война.



1879 г. – Томас Едисън показва за пръв път разработеното от него електрическо осветление (Менлоу Парк, Ню Джърси).



1880 г. – Приключва първото официално преброяване на населението в Княжество България – установен е общ брой 2 007 919 жители.



1881 г. – За председател на Държавния съвет на Княжество България е избран Тодор Икономов.



1887 г. – Приключва първото преброяване на населението в България след Съединението – установен е общ брой 3 154 375 жители на княжеството.



1919 г. – В България е създаден Трети държавен съд със задача углавно преследване на министри от правителството на Васил Радославов във връзка с участието на България в Първата световна война.



1932 г. – Съставено е четиридесет и деветото правителство на България, начело с Никола Мушанов.



1942 г. – Излиза първият брой на вестник „Отечествен фронт“.



1944 г. – Втора световна война: Унгария обявява война на Германия.



1946 г. – Президентът Хари Труман обявява край на военните операции на САЩ във връзка с Втората световна война.



1955 г. – General Motors става първата американска фирма с приход от над 1 милиард щатски долара.



1968 г. – Мариен Нгуаби встъпва в длъжност президент на Република Конго.



1968 г. – Съветският свръхзвуков пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет, два месеца преди аналогичния европейски самолет Конкорд.



1978 г. – В Полша започва така наречената Зима на столетието – северната част на страната е парализирана от снеговалежи, в най-големите градове са прокопани по няколко тунела за движение само на градския транспорт.



1982 г. – В Полша е прекратено военното положение.



1984 г. – САЩ се оттегля от ЮНЕСКО.



1985 г. – Великобритания се оттегля от ЮНЕСКО.



1990 г. – Руснакът Гари Каспаров запазва титлата си на световен шампион по шахмат, побеждавайки сънародника си Анатолий Карпов.



1991 г. – Официално се обявява разпадането на Съветския съюз.



1993 г. – Перу става република.



1999 г. – Борис Елцин, първият демократично избран президент на Русия, доброволно подава оставка и предава поста на Владимир Путин.



1999 г. – Панамският канал официално минава под юрисдикцията на Панама.



2002 г. – Изключен е Първи ядрен реактор на АЕЦ Козлодуй.



2005 г. – Лавина в словашките Татри причинява за смъртта на 7 скиори.



2006 г. – Изключени са 3 и 4 реактор на АЕЦ Козлодуй



2009 г. – Слънчево затъмнение и синя луна в един и същи ден



2023 г. – Датската кралица Маргрете II обявява своята абдикация от трона в полза на големият си син Фредерик.



1491 г. – Жак Картие, френски пътешественик и откривател († 1557 г.)



1514 г. – Андреас Везалий, фламандски анатом и хирург († 1564 г.)



1738 г. – Йохан Херман, френски зоолог († 1800 г.)



1741 г. – Мари-Изабел дьо Бурбон-Парм, императрица на Свещената Римска империя († 1763 г.)



1763 г. – Пиер-Шарл Вилньов, френски адмирал († 1806 г.)



1830 г. – Исмаил паша, владетел на Египет по време на Османската империя († 1895 г.)



1838 г. – Емил Лубе, президент на Франция († 1929 г.)



1845 г. – Никола Пашич, министър-председател на Сърбия († 1928 г.)



1869 г. – Анри Матис, френски художник († 1954 г.)



1880 г. – Джордж Маршал, американски генерал, Нобелов лауреат през 1953 г. († 1959 г.)



1886 г. – Андрей Нюйоркски, български митрополит († 1972 г.)



1894 г. – Анна Каменова, българска писателка († 1982 г.)



1901 г. – Олга Блажева, българска поетеса († 1986 г.)



1904 г. – Хаяши Фумико, японски писател († 1951 г.)



1912 г. – Джон Фрост, британски офицер († 1993 г.)



1927 г. – Свами Вишнудевананда, индийски гуру († 1993 г.)



1933 г. – Семьон Фарада, руски актьор († 2009 г.)



1937 г. – Аврам Хершко, израелски биохимик, Нобелов лауреат през 2004 г.



1937 г. – Николас Борн, немски писател († 1979 г.)



1937 г. – Антъни Хопкинс, британски актьор



1941 г. – Алекс Фъргюсън, шотландски футболен треньор



1943 г. – Бен Кингсли, британски актьор



1943 г. – Джон Денвър, американски кънтри певец († 1997 г.)



1944 г. – Иван Въжаров, български футболист



1948 г. – Дона Самър, американска поп певица († 2012 г.)



1951 г. – Васил Николов, български археолог



1951 г. – Том Хамилтън, американски рок музикант (Aerosmith)



1954 г. – Херман Тилке, германски строителен инженер на състезателни писти за Формула 1



1957 г. – Фабрицио Меони, италиански мотоциклетен състезател († 2005 г.)



1959 г. – Вал Килмър, американски актьор



1965 г. – Гонг Ли, китайска актриса



1965 г. – Никълъс Спаркс, американски писател



1972 г. – Грегори Купе, френски футболист



1973 г. – Николай Цискаридзе, руски балетист



1977 г. – Сай, южнокорейски певец



1978 г. – Ана Пападопулу, българска актриса



1981 г. – Дениз Чакър, турска актриса



1987 г. – Сейду Думбия, котдивоарски футболист, футболист на годината в Русия за 2011 г.



1997 г. – Радина Боршош, българска актриса.

