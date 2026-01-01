На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

Събития:



45 г. пр.н.е. – Юлианският календар влиза в сила за първи път.



404 г. – Състои се последният известен гладиаторски бой в Рим.



630 г. – Пророкът Мохамед се запътва с армия към Мека, която ще завладее без да пролее капка кръв.



990 г. – Киевска Рус приема Юлианския календар.



1259 г. – Михаил VIII Палеолог е обявен за съимператор на Никея със своя подопечник Йоан IV Ласкарис.



1438 г. – Алберт II е коронован за крал на Унгария.



1502 г. – Откриване на залива Гуанабара, на брега на който е разположен град Рио де Жанейро от португалския мореплавател Педро Алвариш Кабрал.



1583 г. – Първи ден от Григорианския календар в Холандия и Фландрия.



1622 г. – Папската канцелария приема 1 януари за начало на годината (дотогава начало на годината е 25 март).



1700 г. – В Русия е въведен Юлианския календар.



1739 г. – Откриване на остров Буве в южната част на Атлантическия океан от френския мореплавател Жан Батист Шарл Буве дьо Лозие.



1801 г. – Италианският астроном Джузепе Пиаци открива 1 Церера – най-големия астероид в Слънчевата система.



1801 г. – Влиза в сила съюзът между Великобритания и Ирландия, създава се Обединеното кралство.



1804 г. – Хаити става независима държава (денят се чества като национален празник).



1829 г. – Английските изследователи Чалз Стерт и Хамилтън Юм откриват притока на р. Дарлинг, Боган, а след това и река Дарлинг.



1881 г. – В Княжество България е проведено първото преброяване на населението.



1901 г. – Нигерия става британски протекторат.



1901 г. – Бившите британски колонии (Западна Австралия, Нови Южен Уелс, Тасмания, Куинсланд, Южна Австралия и Виктория) се федерализират в Австралийски съюз.



1903 г. – Крал Едуард VII е провъзгласен за император на Индия.



1905 г. – Официално е открита Транссибирската магистрала.



1908 г. – Щатът Джорджия в САЩ налага забрана на алкохола.



1909 г. – За първи път започва изплащането на пенсия във Великобритания.



1912 г. – Китай става република с първи президент Сун Ятсен.



1919 г. – В рамките на СССР е образувана Белоруска ССР.



1925 г. – В Норвегия столицата Християния е преименувана на Осло.



1925 г. – Американският астроном Едуин Хъбъл обявява откриването на галактики извън Млечния път.



1935 г. – Италианските колонии Киренайка, Триполи и Феззан приемат името Либия.



1946 г. – Император Хирохито се отказва от божествеността си.



1947 г. – Британската и американската окупационна зона в Германия, след Втората световна война се обединяват в Бизония, която по-късно става Федерална република Германия.



1947 г. – Първа официална изява на българския детски хор „Бодра смяна“



1948 г. – Влиза в сила Общото споразумение за тарифите и търговията (ГАТТ), чиято цел е либерализация на международната търговия.



1948 г. – Британските железопътни линии са национализирани.



1948 г. – Влиза в сила Новата Конституция на Италия след проведен референдум за монархията.



1956 г. – Судан придобива независимост от Египет и Обединеното кралство (денят се чества като национален празник).



1960 г. – Провъзгласена е независима Република Камерун.



1962 г. – Западна Самоа придобива независимост от Нова Зеландия.



1966 г. – След преврат, Жан-Бедел Бокаса взима властта в Централноафриканската република.



1970 г. – Възрастта за пълнолетие в Англия е намалена от 21 на 18 години.



1971 г. – Основан е френският университет Пантеон-Асас.



1973 г. – Обединеното кралство, Дания и Ирландия се присъединяват към Европейския съюз.



1974 г. – Голда Меир е преизбрана за министър-председател на Израел.



1981 г. – Гърция се присъединява към Европейската икономическа общност.



1982 г. – В новогодишното си обръщение папа Йоан-Павел II казва, че думата солидарност (намек за профсъюза „Солидарност“) говори за великите усилия, които са положили хората на труда.



1986 г. – Испания и Португалия се присъединяват към Европейския съюз.



1993 г. – Чехословакия се разпада на Чехия и Словакия.



1994 г. – Създадена е Европейската икономическа зона.



1995 г. – Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз.



1995 г. – Създадена е Световната търговска организация (СТО).



1998 г. – Създадена е Европейската централна банка.



1999 г. – Появява се официално еврото.



2002 г. – Еврото става официална валута в дванадесет страни членки на Европейския съюз.



2003 г. – Отпада държавно установеният монопол в българските телекомуникации.



2007 г. – Разширяване на ЕС:



България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз.



Българският, румънският и ирландският език стават официални езици на Европейския съюз, заедно с още 20 езика.



Словения става тринадесетата страна, която въвежда еврото.



2007 г. – Ангола се присъединява към ОПЕК.



2009 г. – Словакия се присъединява към еврозоната.



Родени:



1431 г. – Александър VI, римски папа († 1503 г.)



1449 г. – Лоренцо Медичи, италиански политик и меценат († 1492 г.)



1467 г. – Зигмунт I Стари, полски крал и велик литовски княз († 1548 г.)



1484 г. – Улрих Цвингли, деятел на реформацията в Швейцария († 1525 г.)



1614 г. – Джон Уилкинс, английски духовник и учен († 1672 г.)



1618 г. – Бартоломе Естебан Мурильо, испански художник († 1682 г.)



1774 г. – Андре Мари Констан Дюмерил, френски лекар и зоолог, професор по анатомия († 1860 г.)



1823 г. – Шандор Петьофи, унгарски поет и революционер († 1849 г.)



1840 г. – Данаил Попов, български революционер († 1909 г.)



1845 г. – Васил Петлешков, български революционер († 1876 г.)



1851 г. – Тодор Каблешков, български революционер († 1876 г.)



1852 г. – Жозеф-Елиезер Берние, канадски арктически изследовател († 1934 г.)



1853 г. – Федор Гершелман, руски офицер († 1927 г.)



1854 г. – Джеймс Джордж Фрейзър, британски антрополог († 1941 г.)



1856 г. – Царевна Миладинова, българска просветна деятелка († 1934 г.)



1863 г. – Любомир Милетич, български филолог († 1937 г.)



1863 г. – Пиер дьо Кубертен, възродил Олимпийските игри († 1937 г.)



1866 г. – Константин Венедиков, български генерал († 1933 г.)



1870 г. – Йосиф Великотърновски, български духовник († 1918 г.)



1872 г. – Иван Далкалъчев, български революционер († 1931 г.)



1874 г. – Атанасиос Минопулос, гръцки андартски капитан († 1962 г.)



1874 г. – Франк Нокс, американски политик († 1944 г.)



1877 г. – Иван Клинчаров, български обществен деец, публицист, литературен критик и преводач († 1942 г.)



1878 г. – Пейо Яворов, български поет и драматург († 1914 г.)



1879 г. – Ърнест Джоунс, уелски невролог и психоаналитик († 1958 г.)



1882 г. – Иван Антонов, български революционер и духовник († 1928 г.)



1884 г. – Хосе Пинеда, испански футболен треньор († ? г.)



1886 г. – Карекин Нъждех, арменски революционер и военен († 1955 г.)



1887 г. – Вилхелм Канарис, германски генерал († 1945 г.)



1887 г. – Георги Машев, български художник († 1946 г.)



1889 г. – Николай Райнов, български писател († 1954 г.)



1893 г. – Георги Стаматов, български актьор († 1965 г.)



1895 г. – Едгар Хувър, американски криминалист, директор на ФБР († 1972 г.)



1896 г. – Кирил Цонев, български художник († 1961 г.)



1898 г. – Ламар, български поет и писател († 1974 г.)



1902 г. – Никола Кенов, български диригент и композитор († 1968 г.)



1906 г. – Васил Бакърджиев, български кинорежисьор († 1980 г.)



1907 г. – Арналдо Расковски, аржентински лекар († 1995 г.)



1907 г. – Леонид Брежнев, съветски ръководител († 1982 г.)



1909 г. – Бари Голдуотър, американски политик († 1998 г.)



1913 г. – Седат Алп, турски археолог († 2006 г.)



1913 г. – Шек Кин, китайски актьор († 2009 г.)



1915 г. – Бранко Чопич, югославски писател († 1984 г.)



1919 г. – Джеръм Дейвид Селинджър, американски писател († 2010 г.)



1920 г. – Елпида Караманди, комунистическа партизанка († 1942 г.)



1923 г. – Въло Радев, български режисьор († 2001 г.)



1927 г. – Върнън Смит, професор по икономика



1927 г. – Морис Бежар, френски балетист и хореограф († 2007 г.)



1931 г. – Първан Стефанов, български поет, преводач и драматург († 2012 г.)



1932 г. – Димитри Иванов, български журналист



1932 г. – Иван Кирков, български художник († 2010 г.)



1933 г. – Светозар Русинов, български комозитор и музикален педагог († 2000 г.)



1934 г. – Пенка Павлова, българска народна певица



1937 г. – Здравко Кисьов, български поет и преводач († 2015 г.)



1938 г. – Жимакс, италиански автомобилен състезател



1942 г. – Ане Дуден, немска писателка



1944 г. – Латинка Петрова, българска комедийна актриса



1944 г. – Омар ал-Башир, президент на Судан



1945 г. – Рюдигер Сафрански, немски писател



1945 г. – Джеки Икс, бивш пилот от Формула 1



1946 г. – Гювен Хокна, турска актриса



1950 г. – Пламен Масларов, български режисьор († 2010 г.)



1952 г. – Миле Китич, босненски певец



1954 г. – Ричард Гибсън, британски актьор



1959 г. – Абдул Мохманд, първият афганистански космонавт



1959 г. – Мишел Онфре, френски философ



1960 г. – Алексей Въжманавин, руски шахматист († 2000 г.)



1963 г. – Дражен Ладич, хърватски футболист



1965 г. – Иван Кръстев, български политолог



1966 г. – Ивица Дачич, министър-председател на Сърбия



1968 г. – Давор Шукер, хърватски футболист



1970 г. – Христо Бонин, български артист



1972 г. – Лилиан Тюрам, френски футболист



1974 г. – Хамилтон Рикард, колумбийски футболист



1979 г. – Мохамед Хомос, египетски футболист



1982 г. – Давид Налбандиян, аржентински тенисист



1983 г. – Даниел Харке, испански футболист († 2009 г.)



1984 г. – Паоло Гереро, перуански футболист



1986 г. – Колин Морган, ирландски актьор



1992 г. – Хазар Ергючлю, турска актриса

