На днешната дата в историята

Събития:



1443 г. – Варненски кръстоносен поход: В Битката при Куновица турците са победени от кръстоносците на Владислав III и Янош Хуняди, и много турски командири, включително Махмуд бей, зет на султан Мурад II, са пленени.



1492 г. – Реконкиста: Арагонският крал Фернандо превзема Гранада, последната крепост на маврите в Европа.



1757 г. – Великобритания завладява Калкута, Индия.



1788 г. – Джорджия става 4-тия щат на САЩ.



1793 г. – Русия и Прусия си разделят Полша.



1835 г. – По инициатива на Васил Априлов в Габрово е открито първото взаимно училище с първи учител Неофит Рилски.



1839 г. – Френският художник и фотограф Луи Дагер прави първата фотография на Луната.



1871 г. – Амадеус I става крал на Испания.



1882 г. – Джон Рокфелер обединява петролните си холдинги в тръста Стандарт Ойл.



1891 г. – В софийското читалище Славянска беседа се състои първото оперно представление.



1905 г. – Руско-японска война: След 6-месечна обсада Япония завзема руската крепост Порт Артур.



1905 г. – Американският астроном Чарлз Дилон Перин открива Елара – естествен спътник на Юпитер.



1912 г. – На гарите в София, Пловдив и Плевен са монтирани първите телефони.



1913 г. – Балканска война: Турският гарнизон на остров Хиос се предава на гръцката армия и островът става част от Гърция.



1929 г. – Канада и САЩ приемат план за запазване на Ниагарския водопад.



1929 г. – Арестуван е Лев Троцки, обвинен в антисъветска дейност.



1941 г. – Втората световна война: В Оберзалцбург се състои среща на българския министър-председател Богдан Филов с Хитлер, на която е постигнато съгласие за присъединяване на България към Тристранния пакт.



1942 г. – Втората световна война: Манила е превзета от японските сили.



1943 г. – Втората световна война: Започва отстъплението на германските войски от Кавказ.



1955 г. – Убит е президентът на Панама Хосе Антонио Ремон.



1956 г. – ФРГ създава първите си редовни военни части след Втората световна война – Бундесвер.



1958 г. – Влиза в действие първата българска подземна електроцентрала – ВЕЦ Батак.



1959 г. – От космодрума Байконур, СССР изстрелва първия в света изкуствен спътник на Луната – Луна 1.



1963 г. – Между София и Москва през Букурещ е установена радиорелейна линия, като е приета и излъчена в България първата телевизионна програма от чужбина.



1965 г. – Индонезия напуска ООН.



1967 г. – Кристиан Бърнард извършва втората успешна сърдечна трансплантация.



1988 г. – Канада и САЩ подписват договор за свободна търговия.



1998 г. – В Русия влизат в обращение нови рубли, за да се задържи инфлацията и възстанови доверието.



2001 г. – Сила Калдерон става първата жена губернатор на Пуерто Рико.



2006 г. – Покрив на ледена пързалка в Бавария рухва от дебелата снежна покривка, загиват 15 души, в т.ч. 11 деца.



2010 г. – В Пасто, Колумбия, вулканът Галерас изригва в 19:43 ч. местно време. Това се случва в началото на карнавала в този град.



Родени:



1642 г. – Мехмед IV, султан на Османската империя († 1693 г.)



1699 г. – Осман III, султан на Османската империя († 1757 г.)



1777 г. – Кристиан Даниел Раух, германски скулптор († 1857 г.)



1822 г. – Рудолф Клаузиус, германски физик († 1888 г.)



1827 г. – Пьотър Семьонов-Тяншански, руски географ († 1914 г.)



1834 г. – Тодор Бурмов, първи министър-председател на България († 1906 г.)



1837 г. – Милий Балакирев, руски композитор († 1910 г.)



1839 г. – Нешо Бончев, български възрожденец, литературен критик, педагог († 1878 г.)



1846 г. – Жул-Леон Дютрей дьо Рен, френски изследовател географ († 1894 г.)



1848 г. – Георги Тишев, български политик († 1929 г.)



1871 г. – Николаус Велтер, люксембургски писател, литературовед и държавник († 1951 г.)



1873 г. – Света Тереза от Лизио, френска монахиня и писателка († 1897 г.)



1878 г. – Христо Кабакчиев, български политик († 1940 г.)



1880 г. – Луи Брегет, френски авиоконструктор († 1956 г.)



1896 г. – Дзига Вертов, руски кинорежисьор († 1954 г.)



1897 г. – Иван Странски, български учен († 1979 г.)



1905 г. – Лев Шнирелман, руски математик († 1938 г.)



1905 г. – Тодор Мазаров, български тенор († 1975 г.)



1913 г. – Анна Ли, британска актриса († 2004 г.)



1917 г. – Вера Зорина, германска танцьорка († 2003 г.)



1920 г. – Айзък Азимов, американски писател от руски произход († 1992 г.)



1922 г. – Блага Димитрова, българска поетеса († 2003 г.)



1925 г. – Франческо Коласуоно, италиански духовник († 2003 г.)



1931 г. – Иван Велинов, български юрист



1936 г. – Роджър Милър, американски поп-певец



1937 г. – Веско Зехирев, български актьор



1938 г. – Иън Бради, британски сериен убиец



1946 г. – Илма Ракуза, швейцарска писателка



1948 г. – Николай Червенков, молдовски българист



1951 г. – Цуи Харк, китайски режисьор



1955 г. – Хриска Пейчева, българска плувкиня



1957 г. – Йоанна Пацула, американска актриса от полски произход



1958 г. – Владимир Овчинников, руски пианист



1958 г. – Красимир Рангелов, български скулптор



1964 г. – Арабел Караян, швейцарска джаз изпълнителка



1967 г. – Тиа Карере, американска актриса



1968 г. – Куба Гудинг Джуниър, американски актьор



1968 г. – Олег Дерипаска, руски милиардер



1969 г. – Кристи Търлингтън, американски топмодел



1972 г. – Йосиф Шамли, български актьор († 2019 г.)



1975 г. – Олександър Шовковски, украински футболен вратар



1976 г. – Паз Вега, испанска актриса



1979 г. – Асен Гайдарджиев, български футболист



1981 г. – Мексимилиано „Макси“ Родригес, аржентински футболист



1983 г. – Кейт Босуърт, американска актриса



1986 г. – Аса Акира, американска порноактриса



1987 г. – Иван Колев, български волейболист



1987 г. – Шели Хениг, американска актриса



1993 г. – Амела Терзич, сръбска лекоатлетка

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!