На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1493 г. – Христофор Колумб напуска Новия свят, като слага край на първото си пътуване.



1698 г. – Голям пожар разрушава резиденцията на английската корона – Двореца Уайтхол.



1762 г. – Англия обявява война на Испания и на Неапол.



1847 г. – Самюел Колт продава първия си револвер на правителството на САЩ.



1863 г. – Джеймс Плимптън патентова в САЩ ролковите кънки.



1865 г. – На Уол Стрийт (Ню Йорк) започва да действа Нюйоркска стокова борса.



1878 г. – Победата на Русия в Битката при София – заключителното действие на Западния отряд (Гурко) за разгрома на Орханийската османска армия в Руско-турската война (1877-1878) – води до освобождаването на София от османско владичество.



1885 г. – В Айова, САЩ е направена първата операция по отстраняване на апендикс.



1896 г. – Юта става 45-ият американски щат.



1923 г. – Владимир Ленин прави завещание, в което изказва мнение за ограничаване на властта на Сталин.



1924 г. – Гласуван Закон за защита на държавата от 21 Обикновено народно събрание; законът е премахнат 20 години по-късно.



1926 г. – Съставено е четиридесет и третото правителство на България, начело с Андрей Ляпчев.



1936 г. – В Ню Йорк е публикувана първата ранглиста на хитовете (Billboard) въз основа на продадените грамофонни плочи.



1948 г. – Бирма (Мианмар) получава независимостта си от Обединеното кралство, денят се чества като национален празник.



1951 г. – Корейска война: Севернокорейските и китайските войски овладяват столицата на Южна Корея Сеул.



1958 г. – Спутник-1 излиза от орбитата си и пада на Земята (изстрелян е на 4 октомври 1957).



1962 г. – В Ню Йорк е показан влак, който може да се движи без екипаж на борда.



1970 г. – Бийтълс правят последния си запис като група.



1980 г. – Във връзка с нахлуването на съветски войски в Афганистан президентът на САЩ Джими Картър обявява бойкот на Олимпийските игри в Москва.



1990 г. – Учредено е Движението за права и свободи с председател Ахмед Доган.



2004 г. – Космическият апарат на НАСА Спирит успешно каца на Марс в 04:35 UTC.



2004 г. – Михаил Саакашвили печели президентските избори в Грузия.



2010 г. – Официално е открита най-високата сграда в света дотогава – Бурж Халифа в Дубай, Обединените Арабски Емирства



Родени на 4 януари



1643 г. – Исак Нютон, английски физик († 1727 г.)



1710 г. – Джовани Батиста Перголези, италиански композитор († 1736 г.)



1772 г. – Жан-Етиен Ескирол, френски психиатър († 1840 г.)



1785 г. – Якоб Грим, немски филолог († 1863 г.)



1809 г. – Луи Брайл, френски изобретател († 1852 г.)



1826 г. – Адам Цвецински, руски офицер († 1881 г.)



1838 г. – Павел Калянджи, български педагог († 1890 г.)



1848 г. – Таро Кацура, министър-председател на Япония († 1913 г.)



1849 г. – Никола Сукнаров, български политик († 1894 г.)



1881 г. – Иван Пашов, български революционер († 1955 г.)



1882 г. – Йованче Попантов, български революционер († 1906 г.)



1886 г. – Мариано Латоре, чилийски писател († 1913 г.)



1893 г. – Йордан Анастасов, български политик († 1976 г.)



1920 г. – Уилям Колби, американски юрист († 1996 г.)



1925 г. – Ганчо Ганчев, български актьор († 1990 г.)



1927 г. – Жак Моше Авдала, български сценограф и живописец († 2000 г.)



1932 г. – Карлос Саура, испански режисьор



1934 г. – Рудолф Шустер, президент на Словакия



1935 г. – Флойд Патерсън, американски боксьор († 2006 г.)



1936 г. – Еньо Вълчев, български борец († 2014 г.)



1940 г. – Брайън Джоузефсън, британски физик, Нобелов лауреат през 1973 г.



1940 г. – Гао Синдзиен, китайски писател, Нобелов лауреат през 2000 г.



1941 г. – Джордж Косматос, италиански режисьор († 2005 г.)



1942 г. – Джон Маклафлин, британски музикант



1945 г. – Ричард Шрок, американски химик, Нобелов лауреат през 2005 г.



1959 г. – Али Ахмети, албански политически водач



1960 г. – Майкъл Стайп, американски певец (R.E.M.)



1962 г. – Питър Стийл, американски музикант (Type O Negative) († 2010 г.)



1963 г. – Тил Линдеман, немски музикант (Rammstein)



1964 г. – Елман Зейналов, азербайджански дипломат



1964 г. – Христо Шопов, български актьор



1966 г. – Томас Щангл, австрийски писател



1971 г. – Йоанис Николаидис, гръцки шахматист



1973 г. – Росен Кирилов, български футболист



1974 г. – Армин Цьогелер, италиански състезател по пързаляне с шейна



1977 г. – Тим Уилър, ирландски певец (Ash)



1978 г. – Доминик Хърбати, словашки тенисист



1984 г. – Франсиско Мартос, испански футболист



1985 г. – Рос Търнбул, английски футболист



1990 г. – Тони Кроос, германски футболист



1992 г. – Вилислав, български попфолк певец



1995 г. – Мария Исабел, испанска певица

