На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1444 г. – Варненски кръстоносен поход: В Битката при Куновица турците са победени от кръстоносците на крал Владислав III Варненчик и Янош Хуняди и много турски командири, включително Махмуд бей, зет на султан Мурад II, са пленени.

1762 г. – Петър III става император на Русия, след смъртта на царица Елисавета.

1775 г. – Екзекутиран е Емилян Пугачов, водач на селско въстание в Русия.

1919 г. – В Мюнхен, Германия е основана Националсоциалистическата партия. В Берлин е основана Германска работническа партия. По-късно двете се обединяват под името Националсоциалистическа германска работническа партия.

1933 г. – Започва строителството на Моста Голдън Гейт в Санфранциския залив.

1937 г. – В СССР е проведено преброяване на населението.

1968 г. – Александър Дубчек идва на власт; започва „Пражката пролет“ в Чехословакия.

1969 г. – От СССР е изстрелян автоматичния космически апарат Венера 5.

1971 г. – Израел, Египет и Йордания започват непреки преговори с посредничеството на ООН.

1972 г. – По нареждане на президента на САЩ Ричард Никсън НАСА започва да разработва проект по създаване на космическа совалка.

1976 г. – Режимът на Пол Пот преименува държавата Камбоджа на Кампучия.

1990 г. – Процеси на демократизиране на управлението на България след падането на Желязната завеса: с решение на Министерския съвет се закрива Шесто управление на Държавна сигурност.

2005 г. – Ерида, втората най-голяма планета джудже в Слънчевата система, е открита от научния екип на Майкъл Браун при изучаване на снимки, направени в обсерватория Паломар на 21 октомври 2003.

2007 г. – В Тайван е пуснат в движение високоскоростен влак (300 км/ч).

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!