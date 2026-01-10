На днешната дата в историята
снимка: pixabay.com
49 г. пр.н.е. – Гай Юлий Цезар пресича Рубикон.
532 г. – Начало на въстанието Ника в Константинопол.
1810 г. – Бракът на Наполеон и Жозефина е анулиран.
1863 г. – Открита е първата линия на Лондонското метро – първото в света метро.
1904 г. – Започва да излиза в. „Българан“ под редакцията на Христо Силянов и Александър Кипров.
1920 г. – Обществото на народите провежда първата си среща, на която ратифицира Версайския договор за края на Първата световна война.
1944 г. – Втората световна война: Извършена е шеста бомбардировка на София от британско-американската авиация.
1946 г. – Състои се първото Общо събрание на ООН; представени са 51 страни.
1968 г. – Американската автоматична станция Surveyor-7 извършва меко кацане на повърхността на Луната в близост до кратера Тихо.
1969 г. – СССР изстрелва сондата Венера 6 към планетата Венера.
1984 г.
1990 г. – Сформирана е компанията Time Warner, след обединяване на Time Inc. и Warner Communications Inc.
1990 г. – Китайската народна република вдига военното положение, въведено след събитията на площад „Тянънмън“ през юни 1989 г.
1996 г. – Народното събрание отхвърля втори вот на недоверие към кабинета на Жан Виденов, предложен от СДС заради зърнената криза.
1997 г. – Организираното протестно шествие на опозицията срещу управляващата Българска социалистическа партия прераства в щурм на сградата на Народно събрание на България; полицията разгонва със сила демонстрантите.
2000 г. – Възобновени са наблюденията с космическия телескоп Хъбъл.
2000 г. – America Online обявява намерението си да закупи Time Warner за 162 милиарда щатски долара.
Родени на 10 януари
1573 г. – Симон Мариус, немски астроном († 1624 г.)
1644 г. – Луи-Франсоа дьо Буфлер, френски офицер († 1711 г.)
1769 г. – Мишел Ней, френски маршал († 1815 г.)
1883 г. – Алексей Николаевич Толстой, руски писател († 1945 г.)
1883 г. – Атанас Дачев, български революционер († 1973 г.)
1897 г. – Методи Шаторов, български партизанин († 1944 г.)
1903 г. – Димитър Мутафчиев, български футболист († 1990 г.)
1904 г. – Шон Макбрайд, ирландски политик, Нобелов лауреат през 1974 († 1988 г.)
1913 г. – Густав Хусак, президент на Чехословакия († 1991 г.)
1916 г. – Иван Венедиков, български археолог († 1997 г.)
1920 г. – Стоян Орманджиев, български футболист и треньор († 2006 г.)
1924 г. – Алексей Аджубей, съветски журналист и политик († 1993 г.)
1924 г. – Едуардо Чилида, испански скулптор, художник († 2002 г.)
1924 г. – Макс Роуч, американски перкусионист, барабанист и композитор († 2007 г.)
1936 г. – Робърт Удроу Уилсън, американски физик, Нобелов лауреат през 1978
1938 г. – Доналд Кнут, американски математик и компютърен учен
1942 г. – Величка Пандева, българска скиорка, състезателка по ски бягане († 1993 г.)
1942 г. – Уолтър Хил, американски филмов режисьор
1943 г. – Джо Масино, американски мафиот († 2023 г.)
1945 г. – Род Стюарт, британски рок певец
1947 г. – Джордж Ефинджър, американски писател († 2002 г.)
1948 г. – Тереза Грейвс, американска актриса и певица († 2002 г.)
1949 г. – Джеймс Лапайн, американски режисьор
1949 г. – Джордж Форман, американски боксьор
1950 г. – Любомир Николов – Нарви, български писател († 2024 г.)
1954 г. – Такаши Мацуока, американски писател
1955 г. – Майкъл Шенкер, немски китарист
1960 г. – Георги Глушков, български баскетболист
1963 г. – Георги Георгиев, български футболист
1963 г. – Тони Димитрова, българска певица
1965 г. – Йордан Митев, български футболист
1966 г. – Стийв Крамър, американски политик
1971 г. – Камелия, българска попфолк певица
1974 г. – Ритик Рошан, индийски актьор
1973 г. – Глен Робинсън, американски баскетболен играч
1976 г. – Адам Кенеди, американски бейзболен играч
1980 г. – Мердин Байрям, български политик
1980 г. – Сара Шейхи, американска актриса
1983 г. – Тервел Пулев, български боксьор
1992 г. – Иван Ангелов, български футболист
