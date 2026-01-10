реклама

На днешната дата в историята

10.01.2026 / 07:10 0

снимка: pixabay.com

49 г. пр.н.е. – Гай Юлий Цезар пресича Рубикон.

532 г. – Начало на въстанието Ника в Константинопол.

1810 г. – Бракът на Наполеон и Жозефина е анулиран.

1863 г. – Открита е първата линия на Лондонското метро – първото в света метро.

1904 г. – Започва да излиза в. „Българан“ под редакцията на Христо Силянов и Александър Кипров.

1920 г. – Обществото на народите провежда първата си среща, на която ратифицира Версайския договор за края на Първата световна война.

1944 г. – Втората световна война: Извършена е шеста бомбардировка на София от британско-американската авиация.

1946 г. – Състои се първото Общо събрание на ООН; представени са 51 страни.

1968 г. – Американската автоматична станция Surveyor-7 извършва меко кацане на повърхността на Луната в близост до кратера Тихо.

1969 г. – СССР изстрелва сондата Венера 6 към планетата Венера.

1984 г.

1990 г. – Сформирана е компанията Time Warner, след обединяване на Time Inc. и Warner Communications Inc.

1990 г. – Китайската народна република вдига военното положение, въведено след събитията на площад „Тянънмън“ през юни 1989 г.

1996 г. – Народното събрание отхвърля втори вот на недоверие към кабинета на Жан Виденов, предложен от СДС заради зърнената криза.

1997 г. – Организираното протестно шествие на опозицията срещу управляващата Българска социалистическа партия прераства в щурм на сградата на Народно събрание на България; полицията разгонва със сила демонстрантите.

2000 г. – Възобновени са наблюденията с космическия телескоп Хъбъл.

2000 г. – America Online обявява намерението си да закупи Time Warner за 162 милиарда щатски долара.

Родени на 10 януари

1573 г. – Симон Мариус, немски астроном († 1624 г.)

1644 г. – Луи-Франсоа дьо Буфлер, френски офицер († 1711 г.)

1769 г. – Мишел Ней, френски маршал († 1815 г.)

1883 г. – Алексей Николаевич Толстой, руски писател († 1945 г.)

1883 г. – Атанас Дачев, български революционер († 1973 г.)

1897 г. – Методи Шаторов, български партизанин († 1944 г.)

1903 г. – Димитър Мутафчиев, български футболист († 1990 г.)

1904 г. – Шон Макбрайд, ирландски политик, Нобелов лауреат през 1974 († 1988 г.)

1913 г. – Густав Хусак, президент на Чехословакия († 1991 г.)

1916 г. – Иван Венедиков, български археолог († 1997 г.)

1920 г. – Стоян Орманджиев, български футболист и треньор († 2006 г.)

1924 г. – Алексей Аджубей, съветски журналист и политик († 1993 г.)

1924 г. – Едуардо Чилида, испански скулптор, художник († 2002 г.)

1924 г. – Макс Роуч, американски перкусионист, барабанист и композитор († 2007 г.)

1936 г. – Робърт Удроу Уилсън, американски физик, Нобелов лауреат през 1978

1938 г. – Доналд Кнут, американски математик и компютърен учен

1942 г. – Величка Пандева, българска скиорка, състезателка по ски бягане († 1993 г.)

1942 г. – Уолтър Хил, американски филмов режисьор

1943 г. – Джо Масино, американски мафиот († 2023 г.)

1945 г. – Род Стюарт, британски рок певец

1947 г. – Джордж Ефинджър, американски писател († 2002 г.)

1948 г. – Тереза Грейвс, американска актриса и певица († 2002 г.)

1949 г. – Джеймс Лапайн, американски режисьор

1949 г. – Джордж Форман, американски боксьор

1950 г. – Любомир Николов – Нарви, български писател († 2024 г.)

1954 г. – Такаши Мацуока, американски писател

1955 г. – Майкъл Шенкер, немски китарист

1960 г. – Георги Глушков, български баскетболист

1963 г. – Георги Георгиев, български футболист

1963 г. – Тони Димитрова, българска певица

1965 г. – Йордан Митев, български футболист

1966 г. – Стийв Крамър, американски политик

1971 г. – Камелия, българска попфолк певица

1974 г. – Ритик Рошан, индийски актьор

1973 г. – Глен Робинсън, американски баскетболен играч

1976 г. – Адам Кенеди, американски бейзболен играч

1980 г. – Мердин Байрям, български политик

1980 г. – Сара Шейхи, американска актриса

1983 г. – Тервел Пулев, български боксьор

1992 г. – Иван Ангелов, български футболист

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама