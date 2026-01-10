На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

49 г. пр.н.е. – Гай Юлий Цезар пресича Рубикон.



532 г. – Начало на въстанието Ника в Константинопол.



1810 г. – Бракът на Наполеон и Жозефина е анулиран.



1863 г. – Открита е първата линия на Лондонското метро – първото в света метро.



1904 г. – Започва да излиза в. „Българан“ под редакцията на Христо Силянов и Александър Кипров.



1920 г. – Обществото на народите провежда първата си среща, на която ратифицира Версайския договор за края на Първата световна война.



1944 г. – Втората световна война: Извършена е шеста бомбардировка на София от британско-американската авиация.



1946 г. – Състои се първото Общо събрание на ООН; представени са 51 страни.



1968 г. – Американската автоматична станция Surveyor-7 извършва меко кацане на повърхността на Луната в близост до кратера Тихо.



1969 г. – СССР изстрелва сондата Венера 6 към планетата Венера.



1984 г.



1990 г. – Сформирана е компанията Time Warner, след обединяване на Time Inc. и Warner Communications Inc.



1990 г. – Китайската народна република вдига военното положение, въведено след събитията на площад „Тянънмън“ през юни 1989 г.



1996 г. – Народното събрание отхвърля втори вот на недоверие към кабинета на Жан Виденов, предложен от СДС заради зърнената криза.



1997 г. – Организираното протестно шествие на опозицията срещу управляващата Българска социалистическа партия прераства в щурм на сградата на Народно събрание на България; полицията разгонва със сила демонстрантите.



2000 г. – Възобновени са наблюденията с космическия телескоп Хъбъл.



2000 г. – America Online обявява намерението си да закупи Time Warner за 162 милиарда щатски долара.



Родени на 10 януари



1573 г. – Симон Мариус, немски астроном († 1624 г.)



1644 г. – Луи-Франсоа дьо Буфлер, френски офицер († 1711 г.)



1769 г. – Мишел Ней, френски маршал († 1815 г.)



1883 г. – Алексей Николаевич Толстой, руски писател († 1945 г.)



1883 г. – Атанас Дачев, български революционер († 1973 г.)



1897 г. – Методи Шаторов, български партизанин († 1944 г.)



1903 г. – Димитър Мутафчиев, български футболист († 1990 г.)



1904 г. – Шон Макбрайд, ирландски политик, Нобелов лауреат през 1974 († 1988 г.)



1913 г. – Густав Хусак, президент на Чехословакия († 1991 г.)



1916 г. – Иван Венедиков, български археолог († 1997 г.)



1920 г. – Стоян Орманджиев, български футболист и треньор († 2006 г.)



1924 г. – Алексей Аджубей, съветски журналист и политик († 1993 г.)



1924 г. – Едуардо Чилида, испански скулптор, художник († 2002 г.)



1924 г. – Макс Роуч, американски перкусионист, барабанист и композитор († 2007 г.)



1936 г. – Робърт Удроу Уилсън, американски физик, Нобелов лауреат през 1978



1938 г. – Доналд Кнут, американски математик и компютърен учен



1942 г. – Величка Пандева, българска скиорка, състезателка по ски бягане († 1993 г.)



1942 г. – Уолтър Хил, американски филмов режисьор



1943 г. – Джо Масино, американски мафиот († 2023 г.)



1945 г. – Род Стюарт, британски рок певец



1947 г. – Джордж Ефинджър, американски писател († 2002 г.)



1948 г. – Тереза Грейвс, американска актриса и певица († 2002 г.)



1949 г. – Джеймс Лапайн, американски режисьор



1949 г. – Джордж Форман, американски боксьор



1950 г. – Любомир Николов – Нарви, български писател († 2024 г.)



1954 г. – Такаши Мацуока, американски писател



1955 г. – Майкъл Шенкер, немски китарист



1960 г. – Георги Глушков, български баскетболист



1963 г. – Георги Георгиев, български футболист



1963 г. – Тони Димитрова, българска певица



1965 г. – Йордан Митев, български футболист



1966 г. – Стийв Крамър, американски политик



1971 г. – Камелия, българска попфолк певица



1974 г. – Ритик Рошан, индийски актьор



1973 г. – Глен Робинсън, американски баскетболен играч



1976 г. – Адам Кенеди, американски бейзболен играч



1980 г. – Мердин Байрям, български политик



1980 г. – Сара Шейхи, американска актриса



1983 г. – Тервел Пулев, български боксьор



1992 г. – Иван Ангелов, български футболист

