На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1158 г. – Владислав II е коронован за крал на Чехия.



1477 г. – В хода на войната между Швейцария и Бургундия се състои битката при Нанси, в която загива херцогът на Бургундия Шарл.



1567 г. – В Лондон става тегленето на печалбите в първата държавна лотария.



1610 г. – Италианският математик и астроном Галилео Галилей открива спътника на Юпитер Ганимед.



1693 г. – При земетресение в Сицилия загиват около 60 000 души.



1787 г. – Английският астроном Уилям Хершел открива два естествени спътници на Уран – Оберон и Титания.



1909 г. – В САЩ се провежда първото женско автомобилно състезание.



1910 г. – Основан е град Айоун, щата Вашингтон, САЩ.



1919 г. – Румъния анексира Трансилвания.



1921 г. – България получава помощ от Германия в размер на 1 500 000 златни марки



1922 г. – В Торонто, Канада, за първи път успешно е използван инсулин при лечение на 14-годишно момче, болно от диабет.



1923 г. – Войски на Франция и Белгия нахлуват в Рур, за да принудят Ваймарската република да плати репарациите след Първата световна война.



1942 г. – Втората световна война: Япония обявява война на Холандия, а японската армия нахлува в Борнео и завзема столицата на Малайзия – Куала Лампур.



1957 г. – Съветското правителство взема решение за създаване на балистична ракета.



1959 г. – 36 души загиват, когато самолетът при полет 502 на „Луфтханза“ се разбива при заход към международното летище „Рио де Жанейро-Галеао“ в Бразилия.



1961 г. – Започва изграждането на доменния цех на металургичния комбинат в Кремиковци.



1966 г. – В СССР е създаден център за подготовка на космонавти.



1974 г. – В Кейптаун (ЮАР) се раждат шестзначки – първите в света живородени и запазени живи 6 близнака.



1981 г. – Международна експедиция поставя рекорд, като прекосява Антарктида за 67 дни.



1982 г. – Астурия става автономна област на Испания.



1991 г. – Съветската армия щурмува обществени сгради във Вилнюс, за да пресече кампанията за независимост на Литва.



2001 г. – В щата Орегон (САЩ) се ражда първата генетично модифицирана маймуна – Анди.



Родени на 11 януари



347 г. – Теодосий I, римски император († 395 г.)



1278 г. – Рита Арменска, византийска императрица († 1333 г.)



1503 г. – Пармиджанино, италиански художник († 1540 г.)



1545 г. – Гуидобалдо дел Монте, италиански учен († 1607 г.)



1686 г. – Ханс Егеде, норвежки мисионер († 1758 г.)



1755 г. – Александър Хамилтън, американски политик († 1804 г.)



1793 г. – Кейв Джонсън, американски политик († 1866 г.)



1807 г. – Езра Корнел, американски предприемач († 1874 г.)



1810 г. – Йохан Лудвиг Крапф, немски мисионер († 1881 г.)



1815 г. – Джон Макдоналд, първи министър-председател на Канада († 1891 г.)



1820 г. – Александър Серов, руски композитор и музикален критик († 1871 г.)



1842 г. – Уилям Джеймс, американски психолог философ († 1910 г.)



1852 г. – Константин Ференбах, канцлер на Германия († 1926 г.)



1853 г. – Густав Фалке, немски писател († 1916 г.)



1857 г. – Георги Дерманчев, български офицер († 1927 г.)



1859 г. – Джордж Кързън, британски политик († 1925 г.)



1867 г. – Едуард Титченър, английски психолог († 1927 г.)



1888 г. – Коста Янков, български комунист († 1925 г.)



1891 г. – Борис Митов, български художник, син на Антон Митов († 1963 г.)



1892 г. – Никола Кожухаров, български художник († 1971 г.)



1896 г. – Иван Винаров, съветски военен разузнавач и български генерал († 1969 г.)



1899 г. – Грете Бибринг, австрийски лекар († 1977 г.)



1903 г. – Алън Пейтън, южноафрикански писател († 1988 г.)



1905 г. – Змей Горянин, български писател († 1958 г.)



1906 г. – Алберт Хофман, швейцарски химик († 2008 г.)



1910 г. – Йордан Спасов, български актьор († 1984 г.)



1911 г. – Зенко Сузуки, министър-председател на Япония († 2004 г.)



1911 г. – Петко Инджов, български хирург († 1987 г.)



1912 г. – Иван Мартинов, български писател († 1991 г.)



1916 г. – Методий Стратиев, български духовник († 2006 г.)



1918 г. – Едуард Мърфи, аерокосмически инженер († 1990 г.)



1920 г. – Закария Ситчин, азербайджански писател († 2010 г.)



1920 г. – Славко Яневски, македонски писател († 2000 г.)



1923 г. – Дрексел Джером Люис Биксби, американски писател и сценарист († 1998 г.)



1925 г. – Свобода Бъчварова, българска писателка и сценаристка († 2012 г.)



1926 г. – Лев Демин, съветски космонавт († 1998 г.)



1929 г. – Людия Иванов, български учен ихтиолог († 2002 г.)



1929 г. – Рафаел Ейтан, израелски генерал († 2004 г.)



1934 г. – Жан Кретиен, министър-председател на Канада



1938 г. – Артър Скаргил, английски политик



1938 г. – Фишер Блек, американски икономист († 1995 г.)



1939 г. – Ричард Поснър, американски съдия



1940 г. – Венелин Живков, български учен



1946 г. – Миодраг Иванов, български шоумен и актьор



1952 г. – Ким Хартман, английска актриса



1956 г. – Боряна Балин, български писател



1957 г. – Ани Илков, български поет



1957 г. – Брайън Робсън, английски футболист



1963 г. – Джейсън Конъри, британски актьор



1967 г. – Катарина Хакер, немска писателка



1971 г. – Стюарт Дейвис, американски музикант



1972 г. – Аманда Пийт, американска актриса



1972 г. – Константин Хабенски, руски актьор



1973 г. – Рокмонд Дънбар, американски актьор



1981 г. – Атанаска Вихърова – българска актриса, участвала в комедийното шоу Тутурутка († 2011 г.)



1982 г. – Денис Колодин, руски футболист



1983 г. – Адриан Сутил, германски пилот от Формула 1



1984 г. – Данаил Митев, български футболист



1985 г. – Рие Фу, японска певица



1995 г. – Николай Алгафари, български политик

