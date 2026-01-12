На днешната дата в историята
475 г. – Флавий Василиск става император на Византийската империя.
1528 г. – Густав I е коронован за крал на Швеция.
1884 г. – Съставено е деветото правителство на България, начело с Драган Цанков.
1908 г. – От Айфеловата кула е излъчен дълговълнов радиосигнал, чийто диаметър е 6000 км.[1]
1908 г. – Влиза в сила указ на княз Фердинанд I, с който Информационното бюро към Щаба на войската се преобразува в Разузнавателна секция. Ден на военното разузнаване на България.
1915 г. – В Конгреса на САЩ е отхвърлено предложението за даване на избирателни права на жените.
1943 г. – Втората световна война: Червената армия започва операция за разкъсване на Блокадата на Ленинград.
1945 г. – Втората световна война: Съветския съюз започва т.нар. Януарска офанзива срещу Нацистка Германия на фронт от 1200 км в Източна Европа.
1964 г. – В Занзибар започва въстание, определено като революция, което довежда до обявяване на държавата за република.
1966 г. – В САЩ започва излъчването на телевизионния сериал Батман.
1969 г. – Рок групата „Лед Зепелин“ издава първия си албум – Led Zeppelin.
1970 г. – Войната в Биафра завършва с анексирането на тази държава от Нигерия.
1981 г. – Започва излъчването на американската „сапунена опера“ Династия.
1991 г. – Конгресът на САЩ оторизира правителството да използва военна сила за да отблъсне армията на Ирак извън границите на Кувейт.
1992 г. – След победата на Ислямския фронт за спасение в Алжир, правителството прекратява изборите, което става повод за гражданска война.
1998 г. – В Европейския съюз е постигнато съгласието на 15-те страни-членки за забрана на клониране на хора.
2005 г. – Изстреляна е американската космическа сонда Deep Impact за извършване на изследвания върху кометата Темпъл 1.
2006 г. – През последния ден от ислямското пилигримство Хадж в Саудитска Арабия, по време на ритуала Пропъждане на дявола с камъни между Мека и Мина инцидент с автобус предизвиква паника, загиват 346 и са ранени 209 богомолци.
2022 г. – Протест и щурм на Народното събрание, организиран от партия Възраждане.
