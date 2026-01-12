На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

475 г. – Флавий Василиск става император на Византийската империя.

1528 г. – Густав I е коронован за крал на Швеция.

1884 г. – Съставено е деветото правителство на България, начело с Драган Цанков.

1908 г. – От Айфеловата кула е излъчен дълговълнов радиосигнал, чийто диаметър е 6000 км.[1]

1908 г. – Влиза в сила указ на княз Фердинанд I, с който Информационното бюро към Щаба на войската се преобразува в Разузнавателна секция. Ден на военното разузнаване на България.

1915 г. – В Конгреса на САЩ е отхвърлено предложението за даване на избирателни права на жените.

1943 г. – Втората световна война: Червената армия започва операция за разкъсване на Блокадата на Ленинград.

1945 г. – Втората световна война: Съветския съюз започва т.нар. Януарска офанзива срещу Нацистка Германия на фронт от 1200 км в Източна Европа.

1964 г. – В Занзибар започва въстание, определено като революция, което довежда до обявяване на държавата за република.

1966 г. – В САЩ започва излъчването на телевизионния сериал Батман.

1969 г. – Рок групата „Лед Зепелин“ издава първия си албум – Led Zeppelin.

1970 г. – Войната в Биафра завършва с анексирането на тази държава от Нигерия.

1981 г. – Започва излъчването на американската „сапунена опера“ Династия.

1991 г. – Конгресът на САЩ оторизира правителството да използва военна сила за да отблъсне армията на Ирак извън границите на Кувейт.

1992 г. – След победата на Ислямския фронт за спасение в Алжир, правителството прекратява изборите, което става повод за гражданска война.

1998 г. – В Европейския съюз е постигнато съгласието на 15-те страни-членки за забрана на клониране на хора.

2005 г. – Изстреляна е американската космическа сонда Deep Impact за извършване на изследвания върху кометата Темпъл 1.

2006 г. – През последния ден от ислямското пилигримство Хадж в Саудитска Арабия, по време на ритуала Пропъждане на дявола с камъни между Мека и Мина инцидент с автобус предизвиква паника, загиват 346 и са ранени 209 богомолци.

2022 г. – Протест и щурм на Народното събрание, организиран от партия Възраждане.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!