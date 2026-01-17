На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

49 г. пр.н.е. – Рим е бил опразнен заради настъпващите от север легиони на Юлий Цезар.



395 г. – Римската империя е поделена между синовете на император Теодосий I на източна, с владетел Аркадий, и западна с владетел Флавий Хонорий.



1562 г. – Във Франция са легализирани хугенотите.



1718 г. – Огромно свлачище унищожава село Лойкербад в Швейцария, при което загиват 56 души.



1733 г. – Английският капитан Джеймс Кук става първият мореплавател, пресякъл южния полярен кръг.



1765 г. – Братът на Паисий Хилендарски, Лаврентий подарява бащината си къща в Банско за метох на Хилендарския манастир.



1775 г. – За пръв път е поставена пиесата „Съперници“ на Ричард Шеридан.



1793 г. – Конвентът на Франция гласува да бъде екзекутиран крал Луи XVI.



1819 г. – Симон Боливар обявява Колумбия за самостоятелна република.



1852 г. – Великобритания признава независимостта на Трансваал – провинция в Южна Африка.



1878 г. – Руско-турска война (1877–1878): Битката при Пловдив открива пътя за руско настъпление към Цариград; освободени са Ямбол и Сливен.



1917 г. – САЩ купуват от Дания Вирджинските острови за 25 млн. долара.



1919 г. – В Месинския пролив потъва френският кораб „Chaonia“, загиват 460 пътници и екипаж.



1945 г. – Втората световна война: Червената армия влиза във Варшава.



1959 г. – Извършена е реформа на административното разделение на България – разформировани са административните окръзи и околии и са създадени 30 нови административно-икономически окръзи, които по-късно стават 28.



1966 г. – Американски самолет загубва до бреговете на Испания четири водородни бомби.



1969 г. – Бийтълс пускат на пазара албума си Yellow Submarine (Жълта подводница).



1973 г. – Фердинанд Маркос става пожизнен президент на Филипините.



1983 г. – Нигерия експулсира над 2 милиона имигранти, най-вече от Гана.



1991 г. – След смъртта на баща си Олаф V, Харалд V става крал на Норвегия.



1995 г. – Земетресение в Кобе, Япония, с магнитуд 7,3 по Скалата на Рихтер причинява огромни материални щети и убива 6433 души.



2003 г. – В Черно море близо до българското крайбрежие е открит кораб, пролежал на дъното 2400 години.



2008 г. - Роденият в Американският шахматист Боби Фишер почива на 64-годишна възраст в Рейкявик, Исландия.

