На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

532 г. – В Константинопол въстанието Ника, насочено срещу високите данъци и корупцията при император Юстиниан I, е потушено жестоко от войниците на Велизарий, избити са около 30 000 души.



1535 г. – Испански конкистадори основават на тихоокеанското крайбрежие днешната столица на Перу – Лима.



1701 г. – Коронован е първият пруски крал Фридрих I.



1825 г. – Открита е сегашната сграда на Болшой театър в Москва.



1871 г. – Във Версайския дворец е провъзгласено обединяването на Прусия, Елзас и Лотарингия в Германска империя (Вторият райх), за император е коронован Вилхелм I, a за канцлер Ото фон Бисмарк.



1911 г. – Осъществено е първото кацане на самолет върху палубата на кораб.



1919 г. – Започва работа Парижката мирна конференция за изработване на мирните договори след Първата световна война.



1943 г. – Втората световна война: Съветската войска пробива блокадата на Ленинград.



1945 г. – Втората световна война: Британският премиер Уинстън Чърчил призовава Нацистка Германия да обяви капитулация.



1956 г. – Влиза в действие първата българска радиорелейна линия между София и Пловдив.



1960 г. – Във Варна е основано държавното издателство Георги Бакалов.



1964 г. – Започва строителството на Световен търговски център в Ню Йорк. (разрушен 2001 г.)



1985 г. – На среща на Политбюро на ЦК на БКП с първите секретари на окръжните партийни комитети е отчетено, че дотогава са сменени имената на 310 000 български турци, и за първи път са говори за „възродителен процес“.



1990 г. – Издадена е заповед за арестуване на Тодор Живков, като главен виновник за икономическата криза в България.



1991 г. – В отговор на американските бомбардировки, Ирак започва ракетен обстрел на Израелски градове.



1997 г. – Норвежецът Бьорг Ослунд става първият човек, прекосил сам Антарктида.



2000 г. – Мюсюлмански фанатици разрушават 11 християнски храмове в град Матарам (Индонезия).



2012 г. – Достъпът до англоезичната Уикипедия е спрян в цял свят като форма на протест срещу законопроектите SOPA и PIPA в САЩ.



Родени на 18 януари



1689 г. – Шарл дьо Монтескьо, френски мислител († 1755 г.)



1795 г. – Анна Павловна, кралица на Нидерландия († 1865 г.)



1830 г. – Григор Пърличев, български писател († 1893 г.)



1834 г. – Йоаким III, константинополски патриарх († 1912 г.)



1835 г. – Цезар Кюи, руски композитор († 1918 г.)



1849 г. – Никола Цвятков, български революционер



1849 г. – Едмънд Бартън, австралийски политик († 1920 г.)



1855 г. – Атанас Шопов, български книжовник († 1922 г.)



1856 г. – Никола Генев, български военен деец († 1934 г.)



1861 г. – Григор Грънчаров, български военен деец († 1928 г.)



1868 г. – Кантаро Судзуки, министър-председател на Япония († 1948 г.)



1874 г. – Георги Атанасов, български художник († 1951 г.)



1875 г. – Алексей Иванович Абрикосов, руски патологоанатом († 1955 г.)



1876 г. – Георги Христов, български революционер († 1964 г.)



1879 г. – Александър Балабанов, български учен († 1955 г.)



1882 г. – Алън Милн, английски писател († 1956 г.)



1883 г. – Иван Кинкел, български икономист († 1945 г.)



1884 г. – Павел Францалийски, български художник († 1956 г.)



1887 г. – Йозеф Фолтман, германски офицер († 1958 г.)



1892 г. – Оливър Харди, американски актьор († 1957 г.)



1894 г. – Константин Гърнев, български художник († 1966 г.)



1904 г. – Борис Бабочкин, руски артист († 1975 г.)



1904 г. – Кари Грант, американски актьор († 1986 г.)



1905 г. – Александър Стаменов, български художник († 1971 г.)



1908 г. – Михаил Герасимов, български химик († 2002 г.)



1909 г. – Асен Василев, български художник († 1987 г.)



1914 г. – Арно Шмит, немски писател († 1979 г.)



1921 г. – Йоичиро Намбу, американски физик, Нобелов лауреат през 2008 г. († 2015 г.)



1923 г. – Александър Гърличков, югославски политик († 1990 г.)



1925 г. – Жил Дельоз, френски философ († 1995 г.)



1931 г. – Ивелин Димитров, български музикант († 2008 г.)



1932 г. – Робърт Антон Уилсън, американски автор († 2007 г.)



1933 г. – Йордан Соколов, български политик († 2016 г.)



1935 г. – Дамян Дамянов, български поет († 1999 г.)



1937 г. – Джон Хюм, британски политик, Нобелов лауреат през 1998 г.



1939 г. – Иван Василев - Катила, български футболист



1940 г. – Милош Зяпков, български писател († 1990 г.)



1940 г. – Недялко Йорданов, български поет



1947 г. – Такеши Китано, японски актьор



1948 г. – Ем Си Гейни, американски актьор



1950 г. – Жил Вилньов, канадски пилот от Ф1 († 1982 г.)



1954 г. – Валентин Михов, български футболен деятел



1955 г. – Кевин Костнър, американски актьор



1963 г. – Петер Щам, швейцарски писател



1965 г. – Мирослав Севлиевски, български политик



1966 г. – Александър Халифман, световен шампион по шахмат



1967 г. – Иван Саморано, чилийски футболист



1968 г. – Драгана Миркович, сръбска певица



1969 г. – Лилия Маравиля, българска актриса



1970 г. – Джонатан Дейвис, американски музикант



1971 г. – Кристиан Фитипалди, бразилски пилот от Ф1



1980 г. – Робърт Грийн, английски футболист



1983 г. – Вихрен Узунов, български футболист



1984 г. – Чо Сюн Ху, южнокорейски масов убиец († 2007 г.)



1987 г. – Йохан Джуру, швейцарски футболист



1988 г. – Анджелик Кербер, германска тенисистка



1994 г. – Минзи, южнокорейска танцьорка и член на групата 2NE1

