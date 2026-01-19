На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

383 г. – Аркадий е обявен за император на източната Римска империя.

1419 г. – Стогодишна война: Град Руан се предава на английския крал Хенри V и по този начин Нормандия става част от Англия.

1764 г. – Джон Уилкс е изгонен от Камарата на общините заради подривна дейност и клеветничество.

1806 г. – Великобритания окупира нос Добра надежда.

1829 г. – Състои се премиерата на „Фауст“ от Гьоте.

1839 г. – Британската източноиндийска компания превзема Аден.

1853 г. – Състои се премиерата на операта „Трубадур“ на Джузепе Верди в Рим.

1861 г. – Джорджия става 5-ия щат, отделил се от САЩ след Южна Каролина, Мисисипи и Алабама.

1899 г. – Судан става кондоминиум на Великобритания и Египет.

1915 г. – Първата световна война: При първата в света бомбардировка на цивилно население, германски цепелини бомбардират градовете Грейт Ярмут и Кингс Лин във Великобритания, загиват над 20 души.

1918 г. – Финландска гражданска война: Първи тежки сражения между Червената гвардия и Бялата гвардия.

1920 г. – Сенатът на САЩ гласува против присъединяването на държавата към Обществото на народите.

1937 г. – Хауърд Хюз поставя нов световен рекорд за скорост, прелетявайки със самолет разстоянието от Лос Анджелис до Ню Йорк за 7 часа, 28 минути и 25 секунди.

1938 г. – За първи път в света започва серийно производство на леки автомобили с дизелов двигател от американската фирма „Дженерал Моторс“.

1941 г. – Втората световна война: Великобритания напада контролираната от Италия Еритрея в Етиопия.

1945 г. – Втората световна война: Съветската армия освобождава Лодз. От 230 000 жители през 1940, по-малко от 900 оцеляват след Нацистката окупация.

1946 г. – Генерал Дъглас Макартър създава Международен военен трибунал за Далечния изток за съдене на японски военнопрестъпници.

1955 г. – Играта „Скрабъл“ се появява на пазара.

1966 г. – Индира Ганди е избрана за министър-председател на Индия.

1969 г. – Студентът Ян Палах умира, след като три дена преди това се самозапалва в Прага в знак на протест срещу инвазията на СССР в Чехословакия през 1968. Погребението му се превръща също в значим протест.

1977 г. – Президентът на САЩ Джералд Форд амнистира Ива Тогури д'Акино, известна като „Токийската роза“.

1977 г. – В Маями, щата Флорида, пада сняг за първи път в известната история на града.

1981 г. – САЩ подписва споразумение с Иран за освобождаването на 52-мата американски заложници, държани 14 месеца в плен.

1983 г. – Нацисткият Военният престъпник Клаус Барби е арестуван в Боливия.

1983 г. – Apple Computer известява за появата на „Apple Lisa“ – първият си персонален компютър с графичен потребителски интерфейс и компютърна мишка.

1989 г. – Френският президент Франсоа Митеран кани на неформална закуска в посолството на Франция в София 12 български дисиденти.

1993 г. – IBM обявява, че е регистрирана загуба от $4,97 милиарда за изминалата 1992 година – най-голямата загуба за една година на дадена корпорация в историята на САЩ.

1997 г. – След повече от 30 години Ясер Арафат се завръща в Хеброн и участва в честването по случай присъединяването на последния, контролиран от израелците, град на Западния бряг.

2006 г. – Изстрелян е космическият апарат Нови Хоризонти (New Horizons) и неговата мисия е да изследва Плутон. Апаратът достигна Плутон на 14 юли 2015 г.

2007 г. – Арменският журналист Хрант Динк е застрелян пред офиса на вестника, в който работи, от 17-годишен турски националист.

