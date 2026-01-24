На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

41 г. – По време на Палатинските игри в Рим Касий Херея убива император Калигула.



1848 г. – Започва Калифорнийската златна треска в Сакраменто.



1862 г. – Влахия и Молдавия се обединяват и създават държавата Румъния, а Букурещ е избран за столица на новата държава.



1878 г. – Град Карнобат е освободен от Османската империя.



1895 г. – Кралицата на Хавайските острови Лилилукалани се отрича от трона и се обявява за привърженик на републиканско управление.



1903 г. – САЩ и Канада създават комисия, която да определи границите на Аляска.



1918 г. – С декрет в Съветска Русия е въведен грегорианския календар.



1920 г. – В Пещера е убит от екстремисти на Земеделския народен съюз политикът и държавник Михаил Такев.



1922 г. – Американецът Кристиан Нелсън патентова сладоледа Ескимо.



1924 г. – Петроград е преименуван на Ленинград.



1933 г. – Дейци на ВМРО убиват в София народния представител и македонист Христо Трайков.



1935 г. – В Ричмънд (САЩ) е пусната на пазара първата в света консервирана бира.



1939 г. – При най-смъртоносното земетресение в Чили загиват около 30 хил. души.



1940 г. – В Испания е забранено масонството.



1940 г. – Състои се премиерата на американския драматичен филм Гроздовете на гнева.



1942 г. – Втората световна война: Японските войски за първи път атакуват територията на Австралия.



1944 г. – Втората световна война: Англо-американската авиация извършва бомбардировки върху градове Скопие и Враца, и селата Кунино (Врачанска област) и Беглеж (Плевенска област), загиват общо 124 души.



1946 г. – Създадена е Международната комисия за атомна енергия към ООН.



1984 г. – В продажба е пуснат първият компютър Apple Macintosh, който става първият успешен персонален компютър с мишка и графичен потребителски интерфейс, вместо с интерфейс с команден ред.



1986 г. – Апаратът на НАСА Вояджър 2 се сближава максимално с планетата Уран.



1996 г. – Полският министър-председател Юзеф Олекси подава оставка след компромат за шпионаж в полза на СССР.



2003 г. – Започва да функционира Министерство на вътрешната сигурност на САЩ.



Родени на 24 януари:



76 г. – Адриан, римски император († 138 г.)



1444 г. – Галеацо Сфорца, принц на Милано († 1476 г.)



1712 г. – Фридрих II, крал на Прусия († 1786 г.)



1724 г. – Франсиз Брук, английски писател († 1789 г.)



1732 г. – Пиер дьо Бомарше, френски писател († 1799 г.)



1776 г. – Ернст Теодор Амадеус Хофман, немски писател († 1822 г.)



1779 г. – Елизавета Алексеевна, руска императрица († 1826 г.)



1848 г. – Василий Суриков, руски художник († 1916 г.)



1886 г. – Хенри Кинг, американски филмов режисьор († 1982 г.)



1888 г. – Вики Баум, австрийска писателка († 1960 г.)



1889 г. – Виктор Ефтимиу, румънски писател († 1972 г.)



1891 г. – Валтер Модел, германски фелдмаршал († 1945 г.)



1891 г. – Иван Батаклиев, български учен († 1973 г.)



1897 г. – Симеон Коков, български духовник и монах († 1974 г.)



1903 г. – Коста Църнушанов, български общественик († 1996 г.)



1904 г. – Камен Попдимитров, български цигулар, музикален педагог, професор († 1992 г.)



1905 г. – Елена Николай, българска певица († 1993 г.)



1906 г. – Стефан Попов, български писател († 1989 г.)



1907 г. – Стефан Марков, български партизанин († 1978 г.)



1910 г. – Георги Батаклиев, български литератор († 1994 г.)



1917 г. – Ангел Столинчев, български църковен деятел († 2003 г.)



1917 г. – Ърнест Боргнайн, американски актьор († 2012 г.)



1921 г. – Добри Жотев, български писател († 1997 г.)



1923 г. – Стефана Бояджиева, български скулптор



1930 г. – Махмуд Фаршчиян, ирански художник



1936 г. – Благовеста Карнобатлова-Добрева, българска певица



1941 г. – Нийл Даймънд, американски актьор



1942 г. – Людмила Савелиева, руска актриса



1943 г. – Георги Чапкънов, български художник



1943 г. – Михаил Рошиану, румънски дипломат



1944 г. – Чавдар Стойчевски, български журналист



1945 г. – Джон Гараменди, американски политик



1947 г. – Мичио Каку, американски физик



1949 г. – Джон Белуши, американски актьор († 1982 г.)



1950 г. – Даниел Отьой, френски актьор



1952 г. – Уилям Реди, американски астронавт



1953 г. – Романьола Мирославова, българска поетеса, автор на текстове на песни († 2016 г.)



1957 г. – Камелия Касабова, български политик



1961 г. – Настася Кински, германска киноактриса



1961 г. – Алиса Валзер, немска писателка, преводачка и художничка



1968 г. – Михаел Киске, германски хеви метъл вокал



1971 г. – Дион Томас, американски баскетболист



1974 г. – Сирил Деспре, френски мотоциклетист



1977 г. – Мишел Хунцикер, швейцарски модел



1978 г. – Екатерина Климова, руска актриса



1983 г. – Скот Спийд, американски пилот от Формула 1



1986 г. – Миша Бартън, американска актриса



1987 г. – Луис Суарес, уругвайски футболист

