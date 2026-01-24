На днешната дата в историята
41 г. – По време на Палатинските игри в Рим Касий Херея убива император Калигула.
1848 г. – Започва Калифорнийската златна треска в Сакраменто.
1862 г. – Влахия и Молдавия се обединяват и създават държавата Румъния, а Букурещ е избран за столица на новата държава.
1878 г. – Град Карнобат е освободен от Османската империя.
1895 г. – Кралицата на Хавайските острови Лилилукалани се отрича от трона и се обявява за привърженик на републиканско управление.
1903 г. – САЩ и Канада създават комисия, която да определи границите на Аляска.
1918 г. – С декрет в Съветска Русия е въведен грегорианския календар.
1920 г. – В Пещера е убит от екстремисти на Земеделския народен съюз политикът и държавник Михаил Такев.
1922 г. – Американецът Кристиан Нелсън патентова сладоледа Ескимо.
1924 г. – Петроград е преименуван на Ленинград.
1933 г. – Дейци на ВМРО убиват в София народния представител и македонист Христо Трайков.
1935 г. – В Ричмънд (САЩ) е пусната на пазара първата в света консервирана бира.
1939 г. – При най-смъртоносното земетресение в Чили загиват около 30 хил. души.
1940 г. – В Испания е забранено масонството.
1940 г. – Състои се премиерата на американския драматичен филм Гроздовете на гнева.
1942 г. – Втората световна война: Японските войски за първи път атакуват територията на Австралия.
1944 г. – Втората световна война: Англо-американската авиация извършва бомбардировки върху градове Скопие и Враца, и селата Кунино (Врачанска област) и Беглеж (Плевенска област), загиват общо 124 души.
1946 г. – Създадена е Международната комисия за атомна енергия към ООН.
1984 г. – В продажба е пуснат първият компютър Apple Macintosh, който става първият успешен персонален компютър с мишка и графичен потребителски интерфейс, вместо с интерфейс с команден ред.
1986 г. – Апаратът на НАСА Вояджър 2 се сближава максимално с планетата Уран.
1996 г. – Полският министър-председател Юзеф Олекси подава оставка след компромат за шпионаж в полза на СССР.
2003 г. – Започва да функционира Министерство на вътрешната сигурност на САЩ.
Родени на 24 януари:
76 г. – Адриан, римски император († 138 г.)
1444 г. – Галеацо Сфорца, принц на Милано († 1476 г.)
1712 г. – Фридрих II, крал на Прусия († 1786 г.)
1724 г. – Франсиз Брук, английски писател († 1789 г.)
1732 г. – Пиер дьо Бомарше, френски писател († 1799 г.)
1776 г. – Ернст Теодор Амадеус Хофман, немски писател († 1822 г.)
1779 г. – Елизавета Алексеевна, руска императрица († 1826 г.)
1848 г. – Василий Суриков, руски художник († 1916 г.)
1886 г. – Хенри Кинг, американски филмов режисьор († 1982 г.)
1888 г. – Вики Баум, австрийска писателка († 1960 г.)
1889 г. – Виктор Ефтимиу, румънски писател († 1972 г.)
1891 г. – Валтер Модел, германски фелдмаршал († 1945 г.)
1891 г. – Иван Батаклиев, български учен († 1973 г.)
1897 г. – Симеон Коков, български духовник и монах († 1974 г.)
1903 г. – Коста Църнушанов, български общественик († 1996 г.)
1904 г. – Камен Попдимитров, български цигулар, музикален педагог, професор († 1992 г.)
1905 г. – Елена Николай, българска певица († 1993 г.)
1906 г. – Стефан Попов, български писател († 1989 г.)
1907 г. – Стефан Марков, български партизанин († 1978 г.)
1910 г. – Георги Батаклиев, български литератор († 1994 г.)
1917 г. – Ангел Столинчев, български църковен деятел († 2003 г.)
1917 г. – Ърнест Боргнайн, американски актьор († 2012 г.)
1921 г. – Добри Жотев, български писател († 1997 г.)
1923 г. – Стефана Бояджиева, български скулптор
1930 г. – Махмуд Фаршчиян, ирански художник
1936 г. – Благовеста Карнобатлова-Добрева, българска певица
1941 г. – Нийл Даймънд, американски актьор
1942 г. – Людмила Савелиева, руска актриса
1943 г. – Георги Чапкънов, български художник
1943 г. – Михаил Рошиану, румънски дипломат
1944 г. – Чавдар Стойчевски, български журналист
1945 г. – Джон Гараменди, американски политик
1947 г. – Мичио Каку, американски физик
1949 г. – Джон Белуши, американски актьор († 1982 г.)
1950 г. – Даниел Отьой, френски актьор
1952 г. – Уилям Реди, американски астронавт
1953 г. – Романьола Мирославова, българска поетеса, автор на текстове на песни († 2016 г.)
1957 г. – Камелия Касабова, български политик
1961 г. – Настася Кински, германска киноактриса
1961 г. – Алиса Валзер, немска писателка, преводачка и художничка
1968 г. – Михаел Киске, германски хеви метъл вокал
1971 г. – Дион Томас, американски баскетболист
1974 г. – Сирил Деспре, френски мотоциклетист
1977 г. – Мишел Хунцикер, швейцарски модел
1978 г. – Екатерина Климова, руска актриса
1983 г. – Скот Спийд, американски пилот от Формула 1
1986 г. – Миша Бартън, американска актриса
1987 г. – Луис Суарес, уругвайски футболист
