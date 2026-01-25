На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

41 г. – Сенатът избира Клавдий за римски император.



1327 г. – 14-годишният Едуард III става крал на Англия, но страната се управлява от неговата майка – кралица Изабела Френска и нейният любовник.



1479 г. – С подписване на мирен договор в Константинопол е прекратена 15-годишната война между Венеция и Османската империя.



1554 г. – Основана е йезуитска мисия, около която по-късно се образува град Сао Пауло.



1755 г. – Основан е Московският университет.



1791 г. – В Канада са формирани две провинции: Горна Канада (Онтарио) и Долна Канада (Квебек).



1858 г. – За първи път е изпълнен Сватбения марш на Менделсон.



1878 г. – Руско-турска война (1877-1878): Руската армия освобождава Лозенград.



1879 г. – Основана е Българска народна банка.



1881 г. – В София е открита Държавна печатница.



1895 г. – Натуралният десятък в България е заменен с поземлен данък.



1901 г. – Съставено е двадесет и първото правителство на България, начело с Рачо Петров.



1902 г. – В Русия е отменено смъртното наказание.



1915 г. – Александър Бел провежда първият трансамерикански телефонен разговор – между Ню Йорк и Сан Франциско.



1919 г. – Страните от Антантата одобряват план за създаването на Общество на народите.



1919 г. – В Ню Йорк е открит най-големият хотел в света – Пенсилвания, с 2200 стаи.



1924 г. – В подножието на Монблан в Шамони (Франция) започват първите Зимни олимпийски игри.



1935 г. – С указ на цар Борис III е създадено Българско национално радио.



1942 г. – Втората световна война: Тайланд обявява война на САЩ и Великобритания.



1945 г. – В София е създаден Народен театър на младежта.



1947 г. – Американският гангстер Ал Капоне умира от сифилис.



1949 г. – В Израел се провеждат първите парламентарни избори.



1949 г. – Публикувано е съобщение за образуването на СИВ с участието на страните от социалистическия блок България, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия.



1959 г. – Започват редовни пътнически самолетни полети между САЩ и Европа.



1971 г. – Генерал Иди Амин завзема властта в Уганда чрез военен преврат и установява военна диктатура в страната за следващите осем години.



1980 г. – Американският кораб на въздушна възглавница SES-100B прави рекорд за военен плавателен съд, достигайки скорост 170 км/ч.



1981 г. – Бившият министър-председател на Китай Чан Чжунчжао и вдовицата на Мао Дзъдун са осъдени на смърт.



1990 г. – Самолетът при полет 052 на „Авианка“ се разбива в Коув Нек, Ню Йорк и убива 73 души.



2004 г. – Опъртюнити каца на повърхността на Марс.



2010 г. – Самолетът при полет 409 на „Етиопиън Еърлайнс“ се разбива в Средиземно море край бреговете на На'аме, Ливан и убива 90 души.



Родени на 25 януари



750 г. – Лъв IV, византийски император († 780 г.)



1627 г. – Робърт Бойл, английски физик и химик († 1691 г.)



1736 г. – Жозеф Луи Лагранж, френски математик и астроном († 1813 г.)



1759 г. – Робърт Бърнс, шотландски поет († 1796 г.)



1832 г. – Иван Шишкин, руски художник († 1898 г.)



1838 г. – Юлия Вревска, руска баронеса († 1878 г.)



1842 г. – Вилхелм Томсен, датски езиковед († 1927 г.)



1854 г. – Георги Златарски, български геолог († 1909 г.)



1856 г. – Фридрих Грюнангер, австрийски архитект († 1929 г.)



1858 г. – Симеон Ванков, български офицер († 1937 г.)



1865 г. – Елизавета Маврикиевна, Велика руска княгиня († 1927 г.)



1866 г. – Емил Вандервелд, белгийски политик († 1938 г.)



1870 г. – Жак Грюбер, френски художник и витражист († 1943 г.)



1874 г. – Съмърсет Моъм, британски белетрист и драматург († 1965 г.)



1882 г. – Вирджиния Улф, британска писателка († 1941 г.)



1886 г. – Вилхелм Фуртвенглер, германски диригент († 1954 г.)



1886 г. – Георги Занков, български революционер († 1949 г.)



1897 г. – Георги Железаров, български художник († 1982 г.)



1902 г. – Петър Панчевски, политик, български и съветски генерал († 1982 г.)



1908 г. – Никола Николов, български футболист († 1996 г.)



1909 г. – Иван Бонев, български партизанин († 1966 г.)



1912 г. – Атанас Маргаритов, български диригент († 1998 г.)



1917 г. – Иля Пригожин, белгийски физикохимик от руски произход, Нобелов лауреат през 1977 г. († 2003 г.)



1922 г. – Невена Тошева, български режисьор († 2013 г.)



1926 г. – Атанас Агура, български архитект († 2008 г.)



1928 г. – Едуард Шеварднадзе, президент на Грузия († 2014 г.)



1928 г. – Свобода Молерова, българска актриса († 2007 г.)



1930 г. – Таня Савичева, руска ученичка († 1944 г.)



1933 г. – Мария Корасон Акино, президентка на Филипините († 2009 г.)



1935 г. – Анастасия Костова, българска народна певица († 2010 г.)



1938 г. – Владимир Висоцки, руски поет, певец, актьор и писател († 1980 г.)



1938 г. – Ета Джеймс, американска певица († 2012 г.)



1942 г. – Еузебио, португалски футболист († 2014 г.)



1949 г. – Пол Нърс, британски биохимик, Нобелов лауреат през 2001 г.



1950 г. – Джон Тери, американски актьор



1958 г. – Алесандро Барико, италиански писател



1958 г. – Петко Драганов, български дипломат



1961 г. – Елке Шмитер, немска писателка



1969 г. – Румен Угрински, български актьор



1974 г. – Игор Миладинович, сръбски шахматист



1975 г. – Сергей Минаев, руски писател



1975 г. – Людмила Сланева, българска актриса, певица и писателка



1978 г. – Володимир Зеленски, украински актьор, шоумен, комик, режисьор и политик, президент на Украйна



1981 г. – Тоше Проески, македонски поп певец († 2007 г.)



1983 г. – Теодора Малчева, българска състезателка по ски бягане



1984 г. – Робиньо, бразилски футболист



1984 г. – Щефан Кислинг, германски футболист



1986 г. – Асани Лукимя-Мулонготи, конгоански футболист



1987 г. – Мария Кириленко, руска тенисистка

