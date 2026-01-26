На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1340 г. – Кралят на Англия Едуард III е обявен за крал на Франция.

1500 г. – Испанският мореплавател и конкистадор Висенте Пинзон става първият европеец стъпил на брега на днешна Бразилия.

1531 г. – Лисабон е засегнат от мощно земетресение с хиляди жертви.

1736 г. – Кралят на Полша Станислав Лешчински е принуден да абдикира от престола.

1788 г. – По време на първото заселване на Австралия като английски каторжен лагер е основан Сидни; денят е обявен за Ден на Австралия и се чества като национален празник.

1808 г. – В Австралия избухва единственият успешен въоръжен бунт – Ромов бунт.

1837 г. – Мичиган е обявен за щат на САЩ.

1905 г. – В ЮАР, край Претория, е намерен най-големият диамант в света – наречен Кулинан, тежък 3106 карата (621 г.).

1911 г. – Американският авиатор Глен Къртис създава първия американски хидроплан.

1942 г. – Втората световна война: Първите американски войски за участие във войната акостират в Северна Ирландия.

1947 г. – Самолет на KLM „Дъглас DC-3“ се разбива скоро след излитане от Копенхаген и убива всички 22 души на борда, включително принц Густав Адолф, вторият по ред за наследяване на шведския трон, и американската оперна певица Грейс Мур.

1950 г. – Влиза в сила новата Конституция на Индия, държавата е обявена за република, а денят за национален празник.

1956 г. – В Кортина д'Ампецо (Италия) са открити Седмите Зимни олимпийски игри.

1965 г. – Хинди е обявен за официален език в Индия.

1972 г. – Самолетът при полет 367 на „JAT Еъруейс“ е унищожен от терористична бомба – умират 27 от 28-те души на борда. Стюардесата Весна Вулович оцелява с тежки наранявания.

1974 г. – Самолетът при полет 301 на „Търкиш Еърлайнс“ катастрофира по време на излитане от летището в Измир и убива 67 от общо 73 пътници и екипаж на борда на машината.

1980 г. – Между Египет и Израел са установени дипломатически отношения.

1991 г. – Мохамед Сиад Баре е свален от власт в Сомалия, което е край на централизираното управление в страната.

1992 г. – Президентът на Русия Борис Елцин обявява, че американските градове вече не са прицел на руските ядрени ракети.

1993 г. – Вацлав Хавел е избран за президент на Чехия.

1994 г. – В Италия е създадена партията Форца Италия с лидер Силвио Берлускони.

2005 г. – Кондолиза Райс е назначена за Държавен секретар на САЩ и става първата жена афроамериканка на този пост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!