На днешната дата в историята

1758 г. – Учреден е първият парламент на Канада.



1857 г. – В Русия е издаден указ за създаване на първата железопътна мрежа.



1878 г. – Руските войски освобождават Поморие в хода на Руско-турската война.



1921 г. – Започва работа Вторият църковно-народен събор.



1922 г. – Мария Склодовска-Кюри става член на Френската академия на науките.



1940 г. – Би Би Си открива редакция в България.



1983 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм „Ако те има“.



1992 г. – Подписан е Договорът от Маастрихт, който води до създаване на Европейския съюз.



1998 г. – В Нагано, Япония се откриват XVIII Зимни олимпийски игри.



2000 г. – България и Румъния се договарят в Брюксел за изграждане на втори мост над Дунав при Видин и Калафат.



Родени на 7 февруари



1102 г. – Мод, наследница на английския трон († 1167 г.)



1478 г. – Томас Мор, политически деец и хуманист († 1535 г.)



1693 г. – Анна, руска императрица († 1740 г.)



1804 г. – Джон Диър, американски производител († 1886 г.)



1812 г. – Чарлз Дикенс, британски писател († 1870 г.)



1833 г. – Рикардо Палма, перуански писател († 1919 г.)



1845 г. – Фьодор Успенски, руски историк и археолог († 1928 г.)



1846 г. – Владимир Маковски, руски художник († 1920 г.)



1858 г. – Александър Найденович, български учен († 1927 г.)



1864 г. – Киро Узунов, български революционер († 1938 г.)



1868 г. – Иван Стойков, български генерал († 1925 г.)



1870 г. – Алфред Адлер, австрийски лекар († 1937 г.)



1877 г. – Годфри Харолд Харди, английски математик († 1947 г.)



1882 г. – Тодор Георгиев, български генерал († 1971 г.)



1883 г. – Борис Денев, български художник († 1969 г.)



1885 г. – Синклер Луис, американски писател и драматург, Нобелов лауреат († 1951 г.)



1887 г. – Андрей Шкуро, офицер от Руската имперска армия († 1947 г.)



1889 г. – Клаудия Муцио, италианска оперна певица († 1936 г.)



1906 г. – Олег Антонов, руски авиоконструктор († 1984 г.)



1915 г. – Теоктист, румънски патриарх († 2007 г.)



1921 г. – Неджмие Ходжа, албански политик († 2020 г.)



1925 г. – Херберт Айзенрайх, австрийски писател († 1986 г.)



1926 г. – Марк Тайманов, украински шахматист и пианист († 2016 г.)



1931 г. – Иван Йорданов, български актьор († 1994 г.)



1938 г. – Георги Джубрилов, български актьор († 2004 г.)



1940 г. – Тошихиде Маскава, японски физик, Нобелов лауреат († 2021 г.)



1942 г. – Мария Воденска, македонски писател



1951 г. – Добрин Добрев, български литературовед



1958 г. – Мат Ридли, британски журналист и писател



1960 г. – Джеймс Спейдър, американски актьор



1962 г. – Дейвид Брайън, американски музикант



1965 г. – Крис Рок, американски комик



1972 г. – Любомир Нейков, български комедиант и актьор



1973 г. – Боян Петров, български зоолог и алпинист († 2018 г.)



1978 г. – Аштън Къчър, американски актьор и модел



1978 г. – Даниел Ван Бойтен, белгийски интернационален футболист



1979 г. – Асен Букарев, български футболист



1982 г. – Делия Матаке, Румънска поп певица



1983 г. – Силвия Дънекова, българска лекоатлетка



1984 г. – Еньо Кръстовчев, български футболист



1986 г. – Спас Гюров, български колоездач



1987 г. – Бреа Бенет, американска порно актриса

