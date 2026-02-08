На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1198 г. – Инокентий III става римски папа.



1598 г. – Евреите са прогонени от Република Генуа.



1815 г. – Британско-американска война: Американските сили водени от генерал Андрю Джаксън побеждават британската армия близо до Ню Орлеанс, две седмици след като САЩ и Великобритания подписват мирен договор за край на войната.



1838 г. – Алфред Вейл демонстрира телеграфа, като използва точки и чертички (поставя се началото на т.нар. Морзов код).



1900 г. – Президентът на САЩ Уилям Маккинли обявява военно положение в Аляска.



1918 г. – Американският президент Удроу Уилсън излага своя мирен план за последиците от Първата световна война в 14 точки (включващи открита дипломация, право на народите на суверенитет, създаване на Общество на народите, либерализиране на търговията).



1931 г. – Папа Пий XI издава енциклика срещу разводите и срещу контролирането на раждаемостта.



1949 г. – В Москва социалистическите държави учредяват Съвет за икономическа взаимопомощ.



1958 г. – 14-годишният Боби Фишър печели Американския шампионат по шахмат.



1959 г. – Генерал Шарл дьо Гол е обявен за първи президент на Петата република на Франция.



1962 г. – Картината на Леонардо да Винчи Мона Лиза е показана за пръв път в САЩ.



1973 г. – Изстреляна е съветската космическа сонда Луна 21 с Луноход 2 на борда.



1992 г. – Президентът на САЩ Джордж Х. У. Буш заболява, докато е на визита в Япония и по време на официален обяд повръща върху японския министър-председател.



1996 г. – В България стартира масовата приватизация.



2004 г. – Кралица Елизабет II кръщава най-големия пътнически лайнер, строен някога – Кралица Мери II.



2006 г. - Земетресение с магнитуд 6,9 с епицентър точно до гръцкия остров Китира удря голяма част от страната и се усеща в цялото източно Средиземно море.



2008 г. Ню Джърси официално се извинява за робството, ставайки първият северен щат, който прави това.



2013 г. 130 горски пожара по източното крайбрежие на Австралия принуждават хиляди да евакуират домовете си



2016 г. Мексиканският президент Енрике Пеня Нието обявява залавянето на наркобоса Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, шест месеца след като той избяга от затвора



2020 г. Иран нанася ракетен удар по бази Ирбил и Ал Асад в Ирак, където са разположени някои американски войски в отмъщение за убийството на генерал Касем Солеймани

