На днешната дата в историята

1130 г. – Инокентий II е провъзгласен за римски папа.



1779 г. – Джеймс Кук е убит от туземците на остров Хаваи.



1807 г. – При пожар на английския кораб „Аякс“ загиват 300 души.



1848 г. – Съгласно сключения мирен договор Мексико отстъпва Тексас на САЩ.



1876 г. – Електроинженерът Илайша Грей и изобретателят Александър Бел едновременно подават патент за телефона, с което започва спор, кой първи е изобретил устройството.



1901 г. – Крал Едуард VII открива първия си парламент.



1912 г. – Аризона става 48-ият американски щат.



1915 г. – При Атентата в Градското казино в София загиват четирима души, а осем са ранени.



1918 г. – Съветският съюз въвежда Григорианския календар (на 1 февруари съобразно Юлианския календар).



1921 г. – В София е учреден Съюза на артистите в България.



1922 г. – Публикуван е романът Одисей Джеймс Джойс.



1937 г. – Селскостопанските задруги в България учредяват Общ съюз на българските земеделци.



1942 г. – Япония започва Явайската операция от Втората световна война.



1949 г. – Кнесета (израелският парламент) е свикан за първи път.



1950 г. – СССР и Китайската народна република сключват 30-годишен договор в Москва



1951 г. – Бен Гурион разпуска парламента след поражението си в Кнесета.



1952 г. – В столицата на Норвегия – Осло се откриват VI Зимни олимпийски игри.



1967 г. – В Мексико сити е подписан „Договорът от Тлателолко“ за неразпространение на ядреното оръжие в региона на Карибско море и Латинска Америка.



1989 г. – Иранският лидер Рухолах Хомейни призовава мюсюлманите по света да убият автора на Сатанински строфи Салман Рушди.



1989 г. – В околоземна орбита е изведен първият от 24-те изкуствени спътника на Глобалната система за позициониране.



1992 г. – Българското консулство в Киев е издигнато в ранг посолство.



1994 г. – Членство на България в НАТО: Президентът Жельо Желев подписва в Брюксел договора за присъединяване на България към инициативата на НАТО Партньорство за мир.



1994 г. – Осъденият на смърт руски сериен убиец Андрей Чикатило е екзекутиран чрез разстрел.



2001 г. – Собственикът на националната авиокомпания Балкан Зееви Груп спира полетите ѝ.



2005 г. – Бившият министър-председател на Ливан, настоящ милиардер и бизнес магнат Рафик Харири е убит при бомбен атентат в Бейрут.



Родени на 14 февруари



1368 г. – Сигизмунд Люксембургски, император на Свещената Римска империя († 1437 г.)



1404 г. – Леон Батиста Алберти, италиански архитект († 1472 г.)



1483 г. – Захиредин Бабур, индийски владетел († 1530 г.)



1557 г. – Матиас, император на Свещената Римска империя († 1619 г.)



1602 г. – Франческо Кавали, италиански композитор († 1676 г.)



1719 г. – Кристофър Шолс, американски изобретател († 1890 г.)



1813 г. – Александър Даргомижки, руски композитор († 1869 г.)



1824 г. – Владимир Черкаски, руски княз († 1878 г.)



1840 г. – Иван Доспевски, български иконописец († 1889 г.)



1847 г. – Сава Кършовски, български революционер и юрист († 1913 г.)



1850 г. – Кейго Кийоура, министър-председател на Япония († 1942 г.)



1855 г. – Всеволод Гаршин, руски писател († 1888 г.)



1869 г. – Чарлз Уилсън, шотландски физик, Нобелов лауреат († 1959 г.)



1877 г. – Едмунд Ландау, немски математик († 1938 г.)



1887 г. – Александър Оббов, български политик († 1975 г.)



1890 г. – Тодор Павлов, български философ († 1977 г.)



1895 г. – Макс Хоркхаймер, философ († 1973 г.)



1896 г. – Георги Шейтанов, български анархист († 1925 г.)



1898 г. – Фриц Цвики, американски физик († 1974 г.)



1899 г. – Раденко Видински, български политик († 1974 г.)



1902 г. – Александър Абуш, немски писател († 1982 г.)



1910 г. – Тинка Краева, българска актриса († 1970 г.)



1911 г. – Асен Дацев, български физик († 1994 г.)



1916 г. – Масаки Кобаяши, японски режисьор († 1996 г.)



1928 г. – Иван Славов, български философ († 2012 г.)



1928 г. – Йоаким Хербут, скопски католически епископ († 2005 г.)



1928 г. – Трифон Джонев, български актьор († 2013 г.)



1929 г. – Александър Христов, български журналист († 2005 г.)



1930 г. – Георги Анастасов, български художник († 2012 г.)



1932 г. – Александер Клуге, немски писател



1940 г. – Иван Тенев, български политик



1943 г. – Янко Миладинов, български композитор



1944 г. – Алън Паркър, британски режисьор и писател († 2020 г.)



1944 г. – Рони Петерсон, шведски пилот от Формула 1 († 1978 г.)



1945 г. – Ханс Адам II, княз на Лихтенщайн



1950 г. – Любомир Халачев, български актьор



1951 г. – Георги Жеков, български футболист



1951 г. – Кевин Кийгън, английски треньор



1953 г. – Ханс Кранкъл, австрийски футболист



1959 г. – Рене Флеминг, американска певица



1960 г. – Свами Ниранджанананда, индийски гуру



1963 г. – Мохниш Бел, индийски актьор



1967 г. – Мануела Малеева, българска тенисистка



1967 г. – Стелиос Хаджи-Йоану, британски предприемач



1968 г. – Скот Шарп, американски автомобилен пилот



1968 г. – Славчо Атанасов, български политик



1968 г. – Стефан Ботев, български щангист



1970 г. – Наталия Симеонова, телевизионна водеща



1976 г. – Айлин Аслъм, турска певица



1985 г. – Филип Сендерос, швейцарски футболист



1986 г. – Тифани Торнтън, американска певица

