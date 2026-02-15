На днешната дата в историята
снимка: pixabay.com
360 г. – Осветена е първата църква на мястото на днешната „Света София“ от император Констанций II и по онова време е известна като Голямата църква в Константинопол.
538 г. – В англосаксонските хроники е описано първото слънчево затъмнение в Англия.
950 г. – Германският крал Ото I е избран и за крал на Италия.
1113 г. – Римският папа Паскалий II признава първият монашески орден, известен като Малтийския орден.
1637 г. – Фердинанд III става император на Свещената римска империя.
1804 г. – Ню Джърси става последният северен щат, забранил робството.
1835 г. – Приета е първата конституция на Сърбия.
1884 г. – Създаден е окръг Мороу в щата Орегон, САЩ.
1898 г. – Американският крайцер „Мейн“ е взривен на пристанището на Хавана, при което загиват 252 моряци. Това дава повод на САЩ да обяви война на Испания.
1902 г. – Открита е първата линия на метрото в Берлин.
1906 г. – Във Великобритания е създадена Лейбъристка партия.
1914 г. – Император Николай II издава указ за борба с алкохолизма в Русия.
1918 г. – Учреден е Медалът „Червен кръст“ с указ от цар Фердинанд I.
1919 г. – Излиза първият брой на вестник Борба – орган на Демократическата партия в Кюстендил.
1932 г. – Официално са закрити 3-те зимни олимпийски игри в Лейк Плейсид, САЩ.
1942 г. – Втората световна война: Сингапур е завладян от Япония.
1944 г. – Втората световна война: Соломоновите острови са освободени от японска окупация.
1945 г. – Създадено е издателство „Просвета“.
1946 г. – Започва да се издава вестник „Стършел“.
1948 г. – Провежда се първото официално състезание на НАСКАР.
1950 г. – Отваря врати първата езикова гимназия в България в град Ловеч.
1960 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм „Отвъд хоризонта“.
1961 г. – Американският отбор по фигурно пързаляне, техни близки и треньори загиват при самолетна катастрофа в Брюксел, Белгия, на път за световното първенство в Прага.
1971 г. – Великобритания въвежда десетичната система при паунда.
1976 г. – На референдум е приета новата конституция на Куба.
1976 г. – Официално са закрити 12-те зимни олимпийски игри в Инсбрук, Австрия.
1977 г. – Състои се първият полет на Космическата совалка Ентърпрайз.
1982 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм „Лавина“.
1989 г. – Война в Афганистан (1979 – 1989): СССР официално съобщава, че всички негови войски са изтеглени от Афганистан.
1997 г. – Служебното правителство на Стефан Софиянски взема решение за въвеждане на валутен борд в България.
1997 г. – СДС от коалиция се преструктурира в политическа партия.
1999 г. – Писателят Антон Дончев печели наградата „Балканика '99“ за романа си „Странният рицар на свещената книга“.
2000 г. – Започват официални преговори за присъединяване на България към ЕС.
2003 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм „Кълвачът“.
2013 г. – Метеорит се взривява над Челябинска област.
Родени на 15 февруари
1564 г. – Галилео Галилей, италиански астроном († 1642 г.)
1571 г. – Михаел Преториус, немски композитор († 1621 г.)
1710 г. – Луи XV, крал на Франция († 1774 г.)
1748 г. – Джереми Бентъм, английски философ († 1832 г.)
1782 г. – Уилям Милър, основател на адвентисткото движение († 1849 г.)
1791 г. – Франческо Айец, италиански художник († 1882 г.)
1797 г. – Пьотър Анжу, руски изследовател († 1869 г.)
1831 г. – Николай Ге, руски художник, передвижник († 1894 г.)
1835 г. – Димитриос Викелас, гръцки писател († 1908 г.)
1839 г. – Райко Жинзифов, български възрожденец († 1877 г.)
1840 г. – Титу Майореску, румънски политик († 1918 г.)
1845 г. – Илайхю Рут, американски политик, Нобелов лауреат през 1912 г. († 1937 г.)
1856 г. – Емил Крепелин, германски психиатър († 1926 г.)
1861 г. – Димитър Каданов, български военен деец († 1932 г.)
1861 г. – Халфорд Макиндер, британски геополитик († 1947 г.)
1861 г. – Шарл Едуар Гийом, швейцарски физик, Нобелов лауреат от 1920 г. († 1938 г.)
1866 г. – Константин Каварналиев, български офицер († 1913 г.)
1868 г. – Никола Благоев, български историк († 1944 г.)
1869 г. – Антон Попстоилов, български историк († 1928 г.)
1872 г. – Аргир Манасиев, български революционер († 1932 г.)
1873 г. – Ханс фон Ойлер-Келпин, шведски биохимик, Нобелов лауреат († 1964 г.)
1874 г. – Ърнест Шакълтън, ирландски пътешественик († 1922 г.)
1875 г. – Симеон Молеров, български революционер († 1923 г.)
1879 г. – Александър Димитраков, български революционер († 1912 г.)
1879 г. – Павел Делирадев, български революционер († 1957 г.)
1881 г. – Петър Тодоров, български политик († 1955 г.)
1882 г. – Джон Баримор, американски актьор († 1942 г.)
1886 г. – Паул Шилдер, австрийски психиатър († 1940 г.)
1891 г. – Георг фон Бисмарк, германски офицер († 1942 г.)
1895 г. – Вилхелм Бургдорф, германски офицер († 1945 г.)
1898 г. – Дико Илиев, български композитор († 1984 г.)
1898 г. – Тото, италиански комик († 1967 г.)
1901 г. – Жорж Фав, швейцарски психоаналитик († 1981 г.)
1903 г. – Вилхелм Сьот, германски офицер († 1978 г.)
1906 г. – Богомир Лазов, български художник († 1969 г.)
1907 г. – Вълчо Химирски, български партизанин († 1984 г.)
1909 г. – Ангел Бълев, български комунист († 1967 г.)
1910 г. – Ирена Сендлерова, полска активистка от Съпротивата († 2008 г.)
1914 г. – Здравко Георгиев, български офицер († 1986 г.)
1918 г. – Алън Арбъс, американски актьор († 2013 г.)
1922 г. – Божин Ласков, български футболист († 2007 г.)
1922 г. – Златка Асенова, български скулптор
1928 г. – Ено Рауд, естонски писател († 1996 г.)
1928 г. – Луис Посада Карилес, кубински политически деец († 2018 г.)
1929 г. – Греъм Хил, британски състезател във Ф1 († 1975 г.)
1934 г. – Никлаус Вирт, швейцарски учен
1937 г. – Коен Мулийн, холандски футболист († 2011 г.)
1944 г. – Александър Серебров, съветски космонавт († 2013 г.)
1944 г. – Джохар Дудаев, чеченски лидер († 1996 г.)
1947 г. – Джон Адамс, американски композитор
1951 г. – Марку Ален, финландски автомобилен състезател
1952 г. – Томислав Николич, сръбски политик
1952 г. – Николай Сорокин, съветски руски театрален и киноактьор, театрален режисьор († 2013 г.)
1954 г. – Мат Грьонинг, американски аниматор
1962 г. – Иван Стоилкович, македонски политик
1964 г. – Крис Фарли, американски актьор († 1997 г.)
1969 г. – Роберто Баладо, кубински боксьор († 1994 г.)
1971 г. – Виргиния Здравкова, българска дизайнерка
1971 г. – Рей Сефо, новозеландски кикбоксьор
1971 г. – Рене О'Конър, американска актриса
1972 г. – Ива Пранджева, българска лекоатлетка
1972 г. – Наталия Гусева, съветска киноактриса
1972 г. – Яромир Ягър, чешки хокеист
1974 г. – Александър Вурц, австрийски автомобилен състезател
1974 г. – Джина Лин, пуерториканска порно актриса
1974 г. – Томи Путансу, финландски певец
1981 г. – Емил Гъргоров, български футболист
1981 г. – Еурелио Гомеш, бразилски футболист
1981 г. – Оливия, американска певица
1984 г. – Дорота Рабчевска, полска певица
1986 г. – Валери Божинов, български футболист
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!