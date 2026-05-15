На днешната дата в историята

По-значимите събития през годините на днешния 15 май:

1514 г. – Фернандо Магелан официално е освободен от служба при португалския крал.

1525 г. – Приключва Селската война – народно въстание, избухнало в Европа през 1524 г.

1567 г. – Мария Стюарт, кралицата на Шотландия се омъжва за Джеймс Хепбърн, 4-ти граф на Ботуел – третият ѝ съпруг, за когото е широко разпространено мнението, че е виновен за убийството на лорд Дарнли.

1648 г. – Подписан е Вестфалският мирен договор, който слага край на Тридесетгодишната война.

1658 г. – В Елбасан е учреден първият еснаф на Балканите и в Османската империя – Табак.

1701 г. – Започва Войната за испанското наследство.

1755 г. – Основан е град Ларедо (Тексас), САЩ.

1800 г. – Наполеон Бонапарт преминава Алпите и нахлува в Италия.

1811 г. – Парагвай обявява независимост от Испания.

1867 г. – Четата на Филип Тотю със знаменосец Васил Левски преминава река Дунав край Свищов.

1879 г. – Княз Александър Богориди пристига в Пловдив и поема управлението на Източна Румелия.

1882 г. – Руският император Александър III въвежда Майските закони.

1892 г. – Стоян Михайловски написва стихотворението „Кирил и Методий“, което през 1901 г. с музиката на Панайот Пипков става химна „Върви, народе възродени“.

1917 г. – Нападение от четата на Коста Войнович на Босилеградско.

1918 г. – Влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба между Ню Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон.

1930 г. – Съставено е четиридесет и шестото правителство на България и третото начело с Андрей Ляпчев.

1935 г. – Открита е първата линия на Московското метро.

1940 г. – „Макдоналдс“ отваря първия си ресторант в Сан Бернардино, Калифорния.

1941 г. – Войски на Българска армия влизат в Ресен и Охрид и завземат островите Тасос и Самотраки в Бяло море.

1942 г. – Основан е Институт за български език към Българската академия на науките, който се занимава с изследване на състоянието, историята и диалектите на българския език.

1943 г. – Комунистическият интернационал е разпуснат.

1948 г. – Започва първата Арабско-израелска война.

1955 г. – Постигната е независимостта на Австрия.

1957 г. – Великобритания изпробва първата си водородна бомба на остров Молден, част от островите Лайн в Тихия океан.

1958 г. – СССР изстрелва Спутник-3.

1960 г. – СССР изстрелва Спутник-4.

1988 г. – Война в Афганистан (1979 – 1989): След повече от осем години воюване, Червената армия започва изтегляне от Афганистан.

1990 г. – Картината „Портрет на д-р Гаше“ от Винсент ван Гог е продадена за рекордните 82,5 милиона щатски долара и става най-скъпата картина.

1992 г. – Създадена е Националната служба по заетостта.

2008 г. – Калифорния става вторият американски щат след Масачузетс през 2004 година, който легализира еднополовите бракове.

2009 г. – Официално е открит „Музеят на тракийското изкуство“ в Симеоновград от президента на България Георги Първанов, министъра на културата Стефан Данаилов в присъствието на Техни Височества Акишино – принцът и принцесата на Япония.

2019 г. – Финал за Купата на България между пловдивските „Локомотив“ и „Ботев“ на ст. „Васил Левски“ в София. „Локомотив“ Пловдив печели трофея за първи път след победа с 1:0 с гол на Ален Ожболт с пета.

2022 г. – Финал за Купата на България между софийските грандове „Левски“ и „ЦСКА“ на ст. Васил Левски в София."Левски" печели трофея за двадесет и седми път след победа с 1:0 с гол на Илиян Стефанов с рикошет.

