На днешната дата в историята

По-значимите събития през годините, случили са се на днешния 16 май:

1204 г. – Балдуин IX Фландърски е коронован за първи император на Латинската империя.

1527 г. – Флорентинците изгонват Медичите от Флоренция и градът отново става република.

1717 г. – Волтер е арестуван и е затворен в Бастилията заради сатиричните си стихове.

1770 г. – 14-годишната Мария-Антоанета се омъжва за 15-годишния Луи-Август, който по-късно става крал на Франция.

1818 г. – Основан е град Нова Фрибурго, Бразилия.

1836 г. – Едгар Алън По се оженва официално за 13-годишната си братовчедка Вирджиния.

1888 г. – Открит е астероидът Паулина.

1899 г. – Открито е X обикновено народно събрание.

1901 г. – Състои се първият мач на националния отбор на Уругвай срещу Аржентина в Монтевидео.

1912 г. – Подписан е таен отбранителен Българо-гръцки договор.

1915 г. – Първа световна война: Антантата връчва първа нота на България, като и предлага да нападне Турция и да завземе Източна Тракия.

1920 г. – Жана д'Арк е канонизирана от Католическата църква в Базилика Свети Петър в Рим от папа Бенедикт XV.

1929 г. – В Холивуд (Калифорния) е проведена първата церемония по връчване на „Наградите на Академията“.

1946 г. – Северен Лас Вегас получава статут на град.

1960 г. – В Малибу (Калифорния), Теодор Майман демонстрира първия лазер.

1966 г. – Китайската комунистическа партия стартира Културната революция в страната.

1969 г. – Съветската космическа сонда Венера 5 каца на Венера.

1975 г. – Японката Джунко Табей става първата жена, изкачила връх Еверест

1996 г. – Французойката Шантал Модюи става първата жена, изкачила четвъртия по големина връх в света Лхотце.

2005 г. – Стартира проектът Древни цивилизации.

2003 г. – В Казабланка, Мароко е извършен атентат на Ал-Каида, 33 души загиват, а над 100 души са ранени след нападения срещу ресторант и кафене, често посещавани от чужденци.

2007 г. – Общото събрание на ООН приема, че многоезичността развива единство в многообразието и международно разбирателство и обявява 2008 година за Международна година на езиците.

