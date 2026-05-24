На днешната дата в историята

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 24 май:

1798 г. – Започва ирландско въстание за независимост от Англия.

1819 г. – Американският колесен параход „Савана“ се отправя на път за Европа и става първият параход, пресякъл Атлантическия океан.

1832 г. – Гърция е обявена за кралство.

1844 г. – От Вашингтон до Балтимор е изпратено първото телеграфно съобщение при използване на морзовата азбука със съдържание „Какво е сътворил Господ?“.

1851 г. – В Пловдив за първи път публично се честват св. св. Кирил и Методий; денят по-късно започва да празнува като Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

1883 г. – В Ню Йорк е открит известният Бруклински мост – най-големият висящ мост към това време.

1899 г. – В Бостън е открит първият многоетажен покрит паркинг в САЩ.

1900 г. – Великобритания анексира Орания по време на Втората англо-бурска война.

1900 г. – В Русия е пуснат на вода крайцерът Аврора, станал по-късно символ на Октомврийската революция.

1914 г. – Официално е регистриран ПФК Левски (София).

1915 г. – Първата световна война: Италия обявява война на Австро-Унгария.

1924 г. – Създадена е Българската федерация по лека атлетика.

1928 г. – Провежда се учредителна конференция на Работнически младежки съюз (РМС).

1940 г. – Американският авиоконструктор от украински произход Игор Сикорски осъществява първия успешен полет на еднороторен хеликоптер.

1943 г. – Втората световна война: Доктор Йозеф Менгеле заема поста лекар на концлагера Освиенцим.

1949 г. – В Народна република България е учредена Димитровска награда, която се дава за „значителни постижения и заслуги“ в науката, изкуството и културата.

1956 г. – В Лугано (Швейцария) е проведен първият телевизионен песенен конкурс Песен на Евровизия.

1975 г. – Пред Народната библиотека в София е открит паметникът на св. св. Кирил и Методий.

1976 г. – Започват редовните полети с Конкорд между Лондон и Ню Йорк.

1981 г. – Екип от астрономи, включващ Харолд Ретсема, Уилям Хубарт, Лари Лебовски, Дейвид Толен и др., открива Протей – спътник на Нептун.

2000 г. – Израел прекратява 22-годишната си окупация на Южен Ливан.

2002 г. – Джордж Уокър Буш и Владимир Путин подписват в Москва договор за съкращаване на стратегическите оръжия, известен като „Московски договор“ или „SORT“.

2010 г. – Уикипедия на български език достига своите първи 100 000 статии.

2014 г. – провежда се финалът на Шампионската лига за сезон 2013/2014 в Лисабон между отборите на Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

