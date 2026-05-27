На днешната дата в историята

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 24 май:

1328 г. – Филип VI, първи представител на династията Валоа, става крал на Франция.

1703 г. – Руският цар Петър Велики основава Санкт Петербург.

1717 г. – Нова Гранада става самостоятелно вицекралство на Испания.

1850 г. – Населението в Белоградчишко се вдига на въстание, прераснало в цяла Северозападна България и известно като Видинско въстание.

1866 г. – В Букурещ е създаден Таен български централен комитет (ТБЦК), приемник на който по-късно става БРЦК.

1870 г. – Васил Левски преминава от Румъния в България със задачата да създаде мрежа от местни революционни комитети.

1925 г. – Извършена е последната публична екзекуция в Европа – обесване на извършителите на атентата в църквата „Света Неделя“ Марко Фридман, Петър Задгорски и Георги Коев.

1937 г. – Пуснат е в експлоатация мостът Голдън Гейт в Сан Франциско.

1940 г. – Втората световна война: При клането при Па дьо Кале са убити 97 британски войници от части на 3-та СС дивизия Тотенкопф.

1941 г. – Втората световна война: След постъпки на властта в София от немските лагери са освободени около 12 700 македонски българи – военнопленници.

1941 г. – Втората световна война: Британската военна флота потапя в Северно море германския линеен кораб Бисмарк.

1942 г. – Втората световна война – в Прага в 10:32 ч. се извършва атентат срещу СС обергрупенфюрера Райнхард Хайдрих.

1943 г. – Втората световна война: Създаден е Национален фронт на съпротивата във Франция.

1949 г. – Официално е създадена Японската асоциация по карате.

1950 г. – Американският певец Франк Синатра за първи път се представя в телевизионно предаване.

1960 г. – Демократичното правителство в Турция е свалено чрез военен преврат.

1971 г. – Със заповед №9 – 4 на Министерството на народната просвета в град Бургас е открита ПМГ „Акад. Никола Обрешков“.

1974 г. – Жак Ширак е избран за министър-председател на Франция.

1985 г. – В Рим започва процес за съучастие в атентата срещу Йоан Павел II на Сергей Антонов и задочно – на Тодор Айвазов и Жельо Василев.

1993 г. – СДС внася вот на недоверие на правителството на Любен Беров, но парламентът го отхвърля.

1994 г. – Съветският писател-дисидент Александър Солженицин се завръща в родината си след 20-годишно принудително изгнание в САЩ.

1999 г. – Карла дел Понте, главен обвинител на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага, повдига обвинение срещу Слободан Милошевич за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Косово.

2006 г. – Земетресение на остров Ява (Индонезия) с магнитуд 6,2 по Скалата на Рихтер отнема живота на около 4600 души.

2009 г. – В Рим се играе Финала на Европейската купа на шампионите по футбол. ФК Барселона побеждава ФК Манчестър Юнайтед с 2:0 с голове на Самюел Ето'о и Лионел Меси.

2010 г. – Състои се втори полуфинал на песенния конкурс Евровизия 2010.

