На днешната дата в историята

Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 30 май:

1431 г. – Стогодишната война: В Руан, Франция, 19-годишната Жана д'Арк е изгорена на клада от английско ориентирания трибунал.

1498 г. – Христофор Колумб се отправя на третата си експедиция.

1527 г. – Основан е Марбургския университет в Марбург, първият протестантски университет в света.

1814 г. – Наполеоновите войни: Подписан е Парижкия договор, с който френските граници са върнати към състоянието си през 1792 г.

1876 г. – Априлското въстание: Ръководителите на Трети революционен окръг се събират начело със Стоян Заимов във врачанската църква „Свето Възнесение Господне“ и обявяват въстанието. Сформирана е малка чета.

1876 г. – Априлското въстание: Четата на Христо Ботев води сражение на Милин камък.

1876 г. – В Цариград е извършен държавен преврат, ръководен от Мидхат паша. Абдул Азис е детрониран, а за султан е провъзгласен Мурад V.

1913 г. – Подписан е Лондонския мирен договор, с който се слага край на Балканската война. България получава пристанището Дедеагач.

1917 г. – Александрос I става крал на Гърция.

1918 г. – Народнолибералите на Добри Петков напускат правителството и то губи мнозинството си в XVII обикновено народно събрание.

1922 г. – Във Вашингтон е открит Мемориал на Ейбрахам Линкълн.

1934 г. – Политическият кръг Звено се саморазпуска.

1941 г. – Втората световна война: Германската армия превзема остров Крит.

1942 г. – Втората световна война: Британската авиация извършва бомбардировка над Кьолн с над 1000 самолета.

1949 г. – Приета е Конституцията на Източна Германия.

1961 г. – Самолетът, който изпълнява полет 897 на VIASA се разбива в Атлантическия океан край бреговете на Португалия и убива всички 61 души на борда.

1966 г. – 300 самолета на САЩ бомбардират Северен Виетнам.

1967 г. – Африканската държава Биафра обявява независимостта си от Нигерия.

1968 г. – Бийтълс започват да записват своя Бял албум.

1968 г. – Президентът на Франция Шарл дьо Гол разпуска парламента в обръщение по радиото. Непосредствено след това близо един милион негови поддръжници излизат на шествие по Шанз-Елизе в Париж.

1971 г. – Програма Маринър: Изстрелян е безпилотният космически апарат Маринър 9, чиято главна цел е картографиране на повърхността на Марс.

1975 г. – В София е открит Домът на съветската наука и култура.

1980 г. – Йоан Павел II става първият папа, който посещава Франция насам от 1814 г.

1982 г. – Испания става 16-а страна-членка на НАТО.

1986 г. – Европейската космическа агенция изстрелва ракетата Ариана-2.

1998 г. – Мощно земетресение в Северен Афганистан отнема живота на над 5000 души.

2009 г. – По време на участието си в предаването Сървайвър 4, Нончо Воденичаров получава сърдечен удар след загубата на отбора му и умира близо 20 минути по-късно.

