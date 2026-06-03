На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-важните събития, случили се през годините на днешния 3 юни:

350 г. – Римският узурпатор Непоциан, от Константиновата династия, се провъзгласява за римски император и влиза в Рим начело на тълпа гладиатори.

1098 г. – Първи кръстоносен поход: Кръстоносците превземат Антиохия след 8-месечна обсада.

1862 г. – Избухват сражения между сърби и турци в Белград; Първа българска легия на Георги Сава Раковски се намесва в конфликта.

1889 г. – В Канада е завършена железопътната връзка между Източния и Западния бряг.

1918 г. – Третяковската галерия e обявена за държавна с декрет на Ленин.

1927 г. – Дейци на ВМРО взривяват жп линията Скопие – Велес.

1933 г. – Параходът на СССР Челюскин, под названието „Лена“, извършва първото си плаване.

1934 г. – Изобретателят на инсулина – канадецът Фредерик Бантинг, е удостовен с благородническа титла.

1943 г. – Втората световна война: Цар Борис III се среща с Адолф Хитлер в Бергхоф (Бавария) – обсъдено е положението в Гърция и е оказан натиск върху Царство България да окупира цяла Егейска Македония със Солун и Моравската долина.

1950 г. – За първи път е осъществено изкачване на осемхилядник – връх Анапурна – от френски алпинисти.

1959 г. – Сингапур става независима от Великобритания държава.

1962 г. – Самолетът при полет 007 на „Ер Франс“ излиза извън пистата и експлодира, когато екипажът се опитва да прекъсне излитането, умират 130 души.

1963 г. – Самолетът при полет 293 на „Нортуест Ориент Еърлайнс“ се разбива край бреговете на Аляска и убива всички 101 души на борда.

1973 г. – Съветски свръхзвуков „Ту-144“ се разбива близо до Гусенвил, Франция, при което загиват 14 души. Това е първата катастрофа на свръхзвуков пътнически самолет.

1989 г. – Китайското правителство изпраща военни части, за да потуши протестите на площад Тянанмън.

2006 г. – Черна гора официално обявява независимост, с което слага край на конфедерацията Сърбия и Черна гора.

2012 г. – Самолетът при полет 0992 на „Дана Еър“, се разбива в жилищен квартал в Лагос, Нигерия, убивайки всички на борда и шестима души на земята.

Редактор "Екип на Петел",

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