На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-важните събития, които са се случили през годините на днешния 5 юни:

70 г. – Тит Флавий Веспасиан и предвожданите от него римски легиони пробиват средната стена на Йерусалим в Обсадата на Йерусалим.

1305 г. – Бертран де Го е избран за папа под името Климент V.

1817 г. – Фронтенак става първият параход пуснат на вода в Големите езера.

1849 г. – Дания става конституционна монархия с подписването на нова конституция.

1851 г. – Романът Чичо Томовата колиба на Хариет Бичър Стоу започва да се публикува в подлистник във вестник Национална ера.

1864 г. – Американска гражданска война: Битката за Пиемонт завършва с победа на войските на генерал Дейвид Хънтър от Севера над войските на конфедератите от Юга. Битката се води при Пиемонт във Вирджиния. Близо 1000 души са пленени.

1866 г. – Според изчисленията, планетата Плутон е достигнала своя най-голям афелий; следващият афелий ще бъде достигнат през август 2113 г.

1873 г. – Основан е град Кимбърли в Република Южна Африка.

1900 г. – Британски войници превземат Претория по време на Втората бурска война.

1904 г. – Основан е парагвайският футболен Клуб Насионал.

1915 г. – Нанесени са поправки в конституцията на Дания, които дават избирателни права на жените.

1942 г. – Втора световна война: САЩ обявяват война на Царство България в отговор на обявената символична война на САЩ.

1942 г. – Втора световна война: При Битката при Мидуей е потопен японският самолетоносач „Акаги“.

1944 г. – Втора световна война: Над 1000 британски бомбардировача пускат 5000 тона бомби по германски артилерийски батареи на брега на Нормандия при подготовката за десанта от 6 юни 1944 г.

1947 г. – План Маршал: По време на реч в Харвардския университет държавният секретар на САЩ Джордж Маршал призовава за оказване на икономическа помощ на следвоенна Европа.

1963 г. – Британският военен министър Джон Профюмо подава оставка заради сексуален скандал.

1967 г. – Започва Шестдневната война с атаката на израелските военновъздушни сили срещу цели в Египет, Йордания и Сирия.

1968 г. – Американският кандидат-президент Робърт Кенеди е смъртоносно прострелян в хотел „Амбасадор“ в Лос Анджелис от палестински емигрант и умира на следващия ден.

1975 г. – Суецкият канал отваря за първи път след Шестдневната война.

1977 г. – Извършва се военен преврат в Сейшели.

1984 г. – Министър-председателят на Индия Индира Ганди дава нареждане за нападение над Златния храм, свещеното място на сикхите.

2004 г. – Антоанета Стефанова става световна шампионка по шахмат за жени.

2006 г. – Сърбия обявява независимост от конфедерацията Сърбия и Черна гора.

2017 г. – Черна гора става член на НАТО.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!