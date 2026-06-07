На днешната дата в историята

Пиксабей

По-важните събития, случили се през годините на днешния 7 юни:

1099 г. – Кръстоносците от Първи кръстоносен поход започват петседмична Обсада на Йерусалим.

1494 г. – Испания и Португалия подписват под егидата на папата Договора от Тордесиляс, с който си поделят Новия свят.

1654 г. – Луи XIV е коронясан за крал на Франция.

1879 г. – Високата порта назначава комисия по реформите в европейските вилаети в изпълнение на чл. 23 от Берлинския договор.

1901 г. – Светият синод свиква за първи път епархиални събори на свещениците по инициатива на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски и утвърждава типовия им устав на 27 март 1903.

1905 г. – Швеция и Норвегия с договор прекратяват съществуването си като обединена държава.

1929 г. – Папската държава е възстановена под името Ватикан, след като е ликвидирана през 1870 г.

1942 г. – Втора световна война: Приключва Битката при Мидуей.

1981 г. – Военновъздушните сили на Израел унищожават иракския ядрен реактор Озирак, за да предотвратят използването му за производство на ядрени оръжия.

1982 г. – Грейсленд, имението на Елвис Пресли, отваря врати за посетители.

1983 г. – От СССР е изстрелян автоматичен космически апарат Венера 16.

1988 г. – Изстрелян е съветския космически апарат Союз ТМ-5, сред чийто екипаж се намира втория български космонавт Александър Александров.

1989 г. – Самолетът при полет 764 на „Суринам Еъруейс“ катастрофира поради пилотска греша близо до летището в Парамарибо, Суринам, което убива 178 души на борда.

1990 г. – провежда се най-масовият в историята на България митинг на „Орлов мост“, който е организиран от новосформирания СДС в навечерието на изборите за Велико народно събрание на 10 юни 1990 г.

2004 г. – Открита е Централна автогара София.

2008 г. – В Австрия и Швейцария започва Европейското първенство по футбол.

2009 г. – В България и в други страни от Европейския съюз се провеждат Избори за Европейси парламент.

2019 г. – Американската бой-банда Jonas Brothers издава петия си самостоятелен албум „Happiness Begins“

Редактор "Екип на Петел",

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