На днешната дата в историята
Пиксабей
По-важните събития, случили се през годините на днешния 7 юни:
1099 г. – Кръстоносците от Първи кръстоносен поход започват петседмична Обсада на Йерусалим.
1494 г. – Испания и Португалия подписват под егидата на папата Договора от Тордесиляс, с който си поделят Новия свят.
1654 г. – Луи XIV е коронясан за крал на Франция.
1879 г. – Високата порта назначава комисия по реформите в европейските вилаети в изпълнение на чл. 23 от Берлинския договор.
1901 г. – Светият синод свиква за първи път епархиални събори на свещениците по инициатива на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски и утвърждава типовия им устав на 27 март 1903.
1905 г. – Швеция и Норвегия с договор прекратяват съществуването си като обединена държава.
1929 г. – Папската държава е възстановена под името Ватикан, след като е ликвидирана през 1870 г.
1942 г. – Втора световна война: Приключва Битката при Мидуей.
1981 г. – Военновъздушните сили на Израел унищожават иракския ядрен реактор Озирак, за да предотвратят използването му за производство на ядрени оръжия.
1982 г. – Грейсленд, имението на Елвис Пресли, отваря врати за посетители.
1983 г. – От СССР е изстрелян автоматичен космически апарат Венера 16.
1988 г. – Изстрелян е съветския космически апарат Союз ТМ-5, сред чийто екипаж се намира втория български космонавт Александър Александров.
1989 г. – Самолетът при полет 764 на „Суринам Еъруейс“ катастрофира поради пилотска греша близо до летището в Парамарибо, Суринам, което убива 178 души на борда.
1990 г. – провежда се най-масовият в историята на България митинг на „Орлов мост“, който е организиран от новосформирания СДС в навечерието на изборите за Велико народно събрание на 10 юни 1990 г.
2004 г. – Открита е Централна автогара София.
2008 г. – В Австрия и Швейцария започва Европейското първенство по футбол.
2009 г. – В България и в други страни от Европейския съюз се провеждат Избори за Европейси парламент.
2019 г. – Американската бой-банда Jonas Brothers издава петия си самостоятелен албум „Happiness Begins“
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