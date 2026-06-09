На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 9 юни

68 г. – Римският император Нерон извършва с помощта на секретаря си самоубийство, за да не претърпи унижението от бичуване, което го очаква след загубата на властта.

1535 г. – Френският пътешественик Жак Картие става първият европеец, открил реката Сейнт Лорънс в Канада.

1762 г. – Руският император Петър III абдикира от престола след бунт на гвардията и е заменен на трона от съпругата си императрица Екатерина II.

1815 г. – Подписан е договорът, с който приключва Виенския конгрес, съгласно който Русия анексира Полша, а Швейцария и Холандия получават независимост.

1889 г. – В Рим е открит паметник на Джордано Бруно на мястото, където е изгорен на клада като еретик.

1904 г. – Лондонският симфоничен оркестър изнася първия си концерт.

1909 г. – 22-годишната домакиня Алис Хайлър Рамзи става първата жена, прекосила САЩ с автомобил. Заедно с три нейни приятелки, които не знаели да карат, тя изминала с автомобил „Максуел“ разстоянието от Ню Йорк до Сан Франциско (3800 мили, 6115 км) за 59 дни.

1923 г. – В Царство България е извършен Деветоюнският преврат, чрез който е свалено правителството на Александър Стамболийски.

1928 г. – Американците Чарлз Кингсфор-Смит и Чарлз Улм извършват първия полет със самолет над Тихия океан.

1934 г. – Доналд Дък дебютира в анимационното филмче The Wise Little Hen.

1946 г. – Бумибол Адулядей става крал на Тайланд – най-дълго управляващия монарх в света.

1957 г. – Австралийски алпинисти изкачват за първи път връх Броуд Пик (12-ият по големина в света) в Пакистан.

1958 г. – Кралица Елизабет II открива официално лондонското летище Гетуик.

1967 г. – Шестдневната война: На 5-ия ден от войната Израелската армия отнема Голанските възвишения от Сирия.

1980 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Гренада.

1999 г. – Косовската война: Сключен е мирен договор между Съюзна република Югославия и НАТО, съгласно който югославските войски се изтеглят от Косово, а НАТО прекратява бомбардировките над югославски обекти.

2006 г. – Започва 18-ото Световно първенство по футбол в Германия, в първия мач домакините побеждават Коста Рика с 4:2.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!