На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 12 юни:

1444 г. – Подписан е Адрианополският мир, който слага край на първия поход на Владислав III Ягело и Янош Хунияди за прогонване на османските нашественици от Европа.

1666 г. – Основан е Университета в Лунд, един от най-старите университети в Европа.

1701 г. – В Англия официално е забранено католици да заемат британския трон.

1776 г. – Вирджиния става първият щат на САЩ, който приема декларация за правата.

1839 г. – Абнър Дабълдей формулира основните правила на бейзбола.

1842 г. – Георги Раковски и още шестима души са осъдени на смърт за участие в Браилските бунтове (1841 – 1843 г.).

1849 г. – Американския изобретател Люис Хаслет патентова праховата маска (респиратор), ранна форма на противогаза.

1858 г. – В Санкт Петербург е осветена Катедралата „Св. Исак“.

1867 г. – Провъзгласена е Австро-Унгарската империя.

1897 г. – Швейцарецът Карл Елзенер патентова джобен нож с приспособления, станал известен като швейцарски армейски нож на фирмата „Victorinox“.

1898 г. – Провъзгласена е независимостта на Филипините от Испания.

1901 г. – Одобрена е новата Конституция на Куба, с което САЩ има специални права в тази страна. В действителност, това означава създаване на протекторат над Куба от САЩ. Действието на тази конституция е било преустановено през 1925 година.

1926 г. – Бразилия напуска Лигата на нациите поради несъгласието си с приемането на Германия.

1940 г. – Втората световна война: 13 000 британски и френски военни части се предават на фелдмаршал Ервин Ромел.

1945 г. – Във Франция е премахната цензурата на пресата, въведена по време на войната.

1947 г. – Започва съдебен процес срещу Петър Коев за създаването на тайната военна организация „Неутрален офицер“.

1953 г. – Държавната политехника в София се разделя на четири самостоятелни висши учебни заведения: Висш инженерно-строителен институт (BИСИ), Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ), Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ) и Висш химико-технологически институт (ВХТИ).

1955 г. – В Якутия е открито първото крупно местонахождение на диаманти.

1963 г. – В Ню Йорк се състои премиерата на филма „Клеопатра“ с Елизабет Тейлър в главната роля.

1964 г. – В ЮАР Нелсън Мандела е осъден на доживотен затвор.

1964 г. – В Аделаида (Австралия) групата Бийтълс е посрещната от 300 000 фенове.

1967 г. – Програма Венера: Изстрелян е съветският космически апарат Венера 4, който впоследствие осъществява първото предаване на информация от друга планета.

1970 г. – Британецът Лорънс Оливие става първият актьор в историята, получил благородническа титла.

1975 г. – Създаден е Лвовският държавен историческо-архитектурен комплекс.

1990 г. – Първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия.

1991 г. – Борис Елцин печели първите избори за президент на Русия.

1991 г. – На референдум жителите на Ленинград е решено възстановяване на старото име на града – Санкт Петербург.

1994 г. – С референдум в Австрия е прието членството ѝ в ЕС.

2005 г. – Встъпва в длъжност първият президент на Иракски Кюрдистан, Масуд Барзани.

2008 г. – Жителите на Ирландия на референдум отхвърлят Договорът от Лисабон – Опростен вариант на Конституция на ЕС.

2009 г. – Всички телевизионни станции в САЩ преминават от аналогово към цифрово излъчване.

2025 г. – Самолетът при полет 171 на „Еър Индия“ се разбива малко след излитане от Ахмедабад, Индия и убива 241 от 242 души на борда, както и 19 на земята. Това е първият фатален инцидент с „Боинг 787“.

Редактор "Екип на Петел",

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