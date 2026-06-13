На днешната дата в историята
кадър: Петел
Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 13 юни:
1805 г. – Експедицията на Луис и Кларк достига до водопадите Грейт Фолс.
1839 г. – Милош Обренович абдикира като княз на Сърбия в полза на сина си Милан Обренович II.
1842 г. – Кралица Виктория прави първото си пътуване с влак.
1855 г. – Поставена е за пръв път операта Сицилианска вечерня на Джузепе Верди в парижката Гранд опера.
1865 г. – Река Дунав е премината от чета, членове на която са Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Юрдан Юрданов – Инджето, Петър и Тодор Шиварови.
1895 г. – Провежда се първото автомобилно рали във Франция по трасето Париж – Бордо – Париж.
1917 г. – Първа световна война: Германия включва в бомбардировките на Лондон самолети вместо дирижабли.
1944 г. – Втора световна война: Нацистка Германия подлага за първи път Лондон на обстрел с ракети Фау-1.
1965 г. – В София е открит Театър 199.
1974 г. – Открита е последната отсечка от Автомагистрала А3 в Италия, свързваща Салерно с Реджо ди Калабрия.
1983 г. – Американският космически апарат Пионер 10 става първият обект, направен от човека, който напуска Слънчевата система.
2004 г. – Тимо Глок дебютира като пилот от Формула 1.
Редактор "Екип на Петел",
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