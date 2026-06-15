На днешната дата в историята

кадър: Петел

Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 15 юни:

1215 г. – В Англия е подписана Магна харта, ограничаваща правата на монарха за сметка на правата на аристокрацията и църквата.

1253 г. – Българският цар Михаил II Асен сключва договор с Дубровник, насочен срещу сръбския крал Стефан Урош I.

1389 г. – Състои се Битката на Косово поле (стар стил), при която Османската империя побеждава обединените сили на сърби и босненци.

1510 г. – Папа Лъв X отлъчва от църквата Мартин Лутер за ерес.

1826 г. – В Цариград избухва Бунт на еничарите с участие на около 20 000 наемници, който е против решението на султан Махмуд II да модернизира армията и да създаде редовна турска войска.

1836 г. – Арканзас става 25-ия щат на САЩ.

1858 г. – Изигран е първият мач по Австралийски футбол.

1863 г. – Излиза първият брой на вестник Гайда, редактор на който е Петко Славейков.

1876 г. – В резултат на цунами в Япония загиват около 28 000 души.

1907 г. – В Хага започва Втората световна мирна конференция с участие на представители на 44 държави.

1911 г. – Основана е корпорацията Tabulating Computing Recording Corporation (IBM).

1930 г. – В София е създаден Съюз на славянските дружества.

1944 г. – Край село Ганчево (днес Партизани обл. Варна ок. Провадия) са разстреляни без съд и присъда 18 антифашисти сред които Димитър Чивгънов

1954 г. – В Базел, Швейцария, е учреден европейският футболен съюз УЕФА.

1969 г. – По време на вътрешната премиера на пиесата на Георги Марков „Аз бях той“ (режисьор Методи Андонов) в Сатиричния театър представлението е спряно и забранено; по-късно на същия ден Георги Марков напуска страната, за да избегне преследване.

1976 г. – 7 (33) Народно събрание преизбира Тодор Живков за председател на Държавния съвет и държавен глава; Станко Тодоров за министър-председател на България и Владимир Бонев за Председател на Народното събрание.

1977 г. – В Испания са проведени първите демократични избори след 41 години тоталитарно управление.

1985 г. – Спускаемият модул на съветския космически апарат Вега 2 изследва атмосферата и повърхността на Венера.

1988 г. – В Пакистан е приет за върховен закон Шериата, което на практика означава, че държавата става ислямска република.

1994 г. – Израел и Ватикана установяват дипломатически отношения след дългогодишните претенции на Израел за безразличието на католическата църква по време на Холокоста.

2001 г. – Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан създават Шанхайска организация за сътрудничество.

2006 г. – Сърбия признава независимостта на Черна гора.

2022 г. – Microsoft прекратява пълната поддръжка на Internet Explorer.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!