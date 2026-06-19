На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, които са се случили през годините на днешния 19 юни:

1269 г. – кралят на Франция Луи IX постановява всички евреи, които не носят отличителния знак Звездата на Давид да заплащат глоба.

1829 г. – Руско-турската война (1828 – 1829): Руските войски завладяват Силистра.

1862 г. – Конгресът на САЩ премахва робството в САЩ.

1867 г. – в Керетаро, Мексико, е екзекутиран чрез разстрел император Максимилиан I

1868 г. – по настояване на сръбското правителство Любен Каравелов е арестуван в Нови Сад (тогава в Австро-Унгария) във връзка с убийството на княз Михайло Обренович III.

1912 г. – в САЩ е приет със закон 8-часовия работен ден.

1919 г. – Мустафа Кемал Ататюрк открива турския Национален конгрес в Анкара, който отхвърля решенията на Версайския договор, засягащи съдбата на Турция.

1933 г. – Франция дава политическо убежище на изгонения от СССР Лев Троцки.

1938 г. – националният отбор на Италия по футбол за втори път става световен шампион, побеждавайки на финала Унгария с 4:2.

1944 г. – Втора световна война: Започва битката за Филипинското море, в която САЩ нанасят големи загуби на японската флота и авиация.

1953 г. – Световният съвет на мира награждава посмъртно с „Почетна награда на мира“ български поет Никола Вапцаров.

1961 г. – Кувейт официално провъзгласява независимостта си от Великобритания.

1986 г. – министър-председателят Георги Атанасов съставя ново правителство на България.

1987 г. – ЕТА извършва един от най-кървавите си атентати, при който избухва бомба, разположена в супермаркет в Барселона, като убива 21 души и ранява други 45 души.

1990 г. – започват преговори на МВФ с българското правителство, ръководено от Димитър Попов.

Редактор "Екип на Петел",

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