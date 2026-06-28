На днешната дата в историята

Пиксабей

По-значимите събития, случили се през годините на днешната дата 28 юни:

1098 г. – Рицарите от Първия кръстоносен поход разбиват селджукския военачалник Карбука при Антиохия.

1243 г. – Започва понтификата на папа Инокентий IV.

1519 г. – Карл V е избран за император на Свещената Римска империя.

1635 г. – Гваделупа става френска колония.

1838 г. – Състои се коронацията на кралицата на Англия Виктория.

1858 г. – В Болград, Бесарабия е създадена първата българска гимназия от Възраждането – Болградската гимназия

1903 г. – Провежда се Конгресът на ВМОРО (Одрински окръг) на Петрова нива – „Странджанското Оборище“

1914 г. – Австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд и неговата жена са убити в Сараево от сръбския атентатор Гаврило Принцип, което дава повод за началото на Първата световна война.

1919 г. – Подписан е Версайския договор, който официално слага край на Първата световна война.

1921 г. – В кралството на сърби, хървати и словенци е приета Видовденската конституция.

1927 г. – Създадена е авиокомпания Иберия със седалище в Мадрид, Испания.

1940 г. – Румъния отстъпва Бесарабия (днешна Молдова) на Съветския съюз.

1942 г. – Втора световна война: Нацистка Германия започва стратегическа лятна офанзива срещу Съветския съюз, под кодовото име Операция Блау.

1948 г. – Югославската комунистическа партия е изключена от Коминформбюро.

1956 г. – В Познан (Полша) започва антикомунистически бунт, известен като Познанският юни, който продължава 3 дни; потушен е с участие на 10 000 войници и полицаи, и 400 танка, при което загиват над 60 души, стотици са ранени.

1967 г. – Израел анексира източен Йерусалим.

1969 г. – Стоунуолските бунтове в Ню Йорк бележат начало на съвременните движения за ЛГБТ права; празник на ЛГБТ.

1982 г. – Самолетът при полет 8641 на „Аерофлот“ се разпада на височина от 5700 м и разбива южно от Мoзир, Белоруска съветска социалистическа република. Умират всички 132 души на борда.

1989 г. – По случай 600-годишнината от Битката при Косово поле сръбският политик Слободан Милошевич изнася речта на Газиместан на мястото на битката.

1991 г. – Съветът за икономическа взаимопомощ е разпуснат.

1992 г. – Влиза в сила новата конституция на Естония.

1996 г. – Влиза в сила новата Конституция на Украйна.

1997 г. – Във втория мач между Майк Тайсън и Ивендър Холифийлд, Тайсън е дисквалифициран в третия рунд, защото отхапва парче от ухото на Холифийлд.

2005 г. – Канада става третата държава в света, която легализира еднополовите бракове.

2006 г. – Черна гора е приета за 192-ри член на ООН, съгласно резолюция 60/264 на Общото събрание на ООН

Редактор "Екип на Петел",

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