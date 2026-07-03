На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития през годините, случили се на днешния 3 юли:

324 г. – В Битката при Адрианопол римският император Константин I Велики побеждава Лициний, който се спасява зад стените на Византион.

1608 г. – Град Квебек е основан при устието на река Сейнт Лорънс от френския изследовател Самюел дьо Шамплен.

1863 г. – Завършва Битката при Гетисбърг, част от Американската гражданска война.

1866 г. – По време на Австро-пруската война се състои битката при Кьонегрец с участие общо на 436 000 войници и 1700 оръдия; австрийските и саксонските войски претърпяват загуба и са принудени да сключат Пражкия мир.

1877 г. – Руско-турска освободителна война: Българското опълчение преминава река Дунав.

1890 г. – Айдахо става 43-тия щат на САЩ.

1894 г. – Започва учредителният конгрес на Българската работническа социалдемократическа партия.

1895 г. – Бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София и 3 дни по-късно умира от раните си.

1908 г. – С бунт в гарнизона в Ресен избухва Младотурската революция; дадена е амнистия на 1500 българи – политически затворници.

1912 г. – Провежда се за пръв път Оперният фестивал в Савонлина във Финландия, огранизиран от Айно Акте.

1915 г. – В Турция са пуснати в обращение първите банкноти.

1940 г. – Втора световна война: Започва Операция Катапулт, в която британската флота, идваща от Гибралтар, напада Френската атлантическа флота, разположена в Мерс ел-Кебир.

1944 г. – Втората световна война: Англо-американската авиация бомбардира Русе и село Чупрене.

1956 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Етиопия.

1957 г. – Създаден е Български автомобилен турингклуб, преименуван по-късно на Съюз на българските автомобилисти.

1962 г. – След продължителна колониална война френският президент Шарл дьо Гол провъзгласява независимостта на Алжир от Франция.

1970 г. – Самолетът при полет 1903 на „Дан-Еър“ се разбива близо до Арбусиас, Испания и убива всички 112 пътници и екипаж на борда.

1985 г. – Състои се премиерата на филма Завръщане в бъдещето в САЩ.

1988 г. – Самолет „Еърбъс А300“ на „Иран Еър“, изпълняващ редовен полет между Бандар Абас в Иран и Дубай е свален над Персийския залив, от ракета на ракетния крайцер „Винсенс“ от състава на ВМС на САЩ. Загиват всичките 290 души на борда на самолета.

1991 г. – Адигея влиза в състава на Руската федерация.

2006 г. – При катастрофа в метрото на Валенсия (Испания) загиват 41 души.

2013 г. – Президентът на Египет Мохамед Морси е свален от власт след преврат на Въоръжените сили на Египет.

Редактор "Екип на Петел",

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