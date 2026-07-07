На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 7 юли:

175 г. – Комод е обявен за император на Римската империя.

1456 г. – При повторно разглеждане Жана д'Арк е оправдана от обвинението в ерес 25 години след екзекуцията ѝ.

1585 г. – Английска експедиция основава колония на брега на Вирджиния в Северна Америка.

1754 г. – В Ню Йорк е открит най-старият университет в Северна Америка – Колумбийският, първоначално като Кралски колеж.

1807 г. – Наполеон I Бонапарт се среща с руския цар Александър I, за да обсъдят подялбата на Европа между двете страни и начините, по които да се противопостави на британските интереси на континента.

1829 г. – Открита е пистата за конни надбягвания Ейнтрий Рейскорс близо до Ливърпул, Англия.

1877 г. – Руско-турска война (1877 – 1878): Предният отряд от руската армия, начело с генерал Гурко влиза в Търново.

1879 г. – Създават се първите контролно-пропускателни пунктове и митници по границите на Княжество България.

1898 г. – Президентът на САЩ Уилям Маккинли подписва резолюция за анексирането на Хавай.

1926 г. – Румънското правителство обявява в Южна Добруджа обсадно положение и вкарва редовна армия в областта.

1928 г. – По заповед на Иван Михайлов е ликвидиран генерал Александър Протогеров.

1937 г. – Япония нахлува в Пекин, Китай и започва Втората китайско-японска война, част от Втората световна война в Азия, продължила до 1945 г.

1941 г. – Втората световна война: Армейски части на САЩ се разполагат в Исландия, за да предотвратят инвазията на нацистка Германия на острова.

1962 г. – Самолетът при полет 771 на „Алиталия“ се разбива при заход за кацане на летище Бомбай и убива всички 94 души на борда.

1969 г. – Започва изтеглянето на първите американски войски от Южен Виетнам.

1974 г. – Националният отбор по футбол на ФРГ печели като домакин Световното първенство по футбол.

1978 г. – Обявена е независимостта на държавата Соломонови острови от Обединеното кралство.

1980 г. – Иран приема шериата за основен закон в ислямската република.

1983 г. – Студената война: Американската ученичка Саманта Смит лети до Съветския съюз по покана на Генералния секретар на ЦК на КПСС Юрий Андропов.

1985 г. – 17-годишният германски тенисист Борис Бекер става най-младият шампион за цялата история на турнира „Уимбълдън“.

1988 г. – Изстрелян е съветският космически апарат Фобос 1 към Марс с български прибор на борда.

2005 г. – Атентатори самоубийци предизвикват последователно четири бомбени експлозии в Лондонския обществен транспорт и убиват 52 души.

2007 г. – Негово светейшество Бенедикт XVI издава апостолическото писмо Motu Proprio Summorum Pontificum, с което свещеният за католицизма латински език, след прекъсване от 46 години, отново е официален за литургията и равноправен с вулгарните езици на съответната страна.

2007 г. – На всеки от седемте континента се провеждат серия от концерти, Live Earth, посветени на съхраняването на Земята.

Редактор "Екип на Петел",

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