На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 11 юли:

1346 г. – Карл IV е избран за император на Свещената Римска империя.

1733 г. – Осветена е катедралата в Санкт Петербург, известна като Петропавловски събор – най-високата сграда в града (122,5 м).

1829 г. – Руско-турска война (1828–1829): Руски отряди овладяват Месемврия (днес Несебър) и Анхиало (днес Поморие).

1859 г. – Приключва Австро-итало-френската война с победа за Франция и Сардиния.

1884 г. – Съставено е Правителство на България, начело с Петко Каравелов.

1919 г. – В Холандия е въведен 8-часов работен ден.

1921 г. – След активната намеса на Червената армия Монголия става независима от Китай, като се създава Народна Република Монголия.

1922 г. – Официално е открит амфитеатъра Холивуд Боул в Лос Анджелис.

1940 г. – Румъния е изключена от Лигата на нациите заради сътрудничеството ѝ с Хитлеристка Германия.

1950 г. – Пакистан се присъединява към Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка.

1960 г. – Публикуван е романът Да убиеш присмехулник на американската писателка Харпър Ли, в който става дума за расовата несправедливост.

1971 г. – Състои се премиерата на рок операта Исус Христос суперзвезда от Андрю Лойд Уебър.

1973 г. – Самолетът при полет 820 на „Вариг“ се разбива близо до Париж при подхода към летище „Орли“ и убива 123 от 134-те на борда. В отговор ФАА забранява пушенето в тоалетните на самолетите.

1979 г. – Първата американска космическа станция Скайлаб се разпада планувано над Индийския океан при завръщането си на Земята.

1983 г. – Самолетът при полет 173 на TAME се разбива в хълм по време на подход към международното летище „Марискал Ламар“, Куенка, Еквадор и убива всички 119 души на борда.

1987 г. – Според Организацията на обединените нации населението на Земята преминава границата от 5 000 000 000 (5 милиарда).

1991 г. – Самолетът при полет 2120 на „Найджерия Еъруейс“ се запалва при излитане и при опит да се върне на пистата се разбива и избухва. Умират всички 261 пътници и екипаж на борда.

1995 г. – САЩ и Виетнам възстановяват дипломатическите си отношения.

1995 г. – Над 8000 босненски възрастни и деца (всички бошняци) са избити край Сребреница от сръбски военни сили, командвани от Ратко Младич, което става непосредствен повод за започване на Операция Преднамерена сила срещу Република Сръбска.

2001 г. – Американската компания за моментни фотоапарати Полароид обявява банкрут, след като не успява да разработи цифров фотоапарат за моментни снимки и губи пазари.

2006 г. – Microsoft прекратява поддръжката на Windows 98 и Windows Me.

2006 г. – За период от 11 минути седем бомби избухват в жп влакове в предградията на Мумбай, Индия, при което са убити 209 души, а 700 са ранени.

2010 г. – Завършва Световното първенство по футбол 2010 в Южна Африка.

Редактор "Екип на Петел",

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