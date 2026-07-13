На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 13 юли:

1793 г. – Ръководителят на Френската революция Жан-Пол Марат е убит във ваната на собствената си баня от френската благородничка и член на противникова политическа формация Шарлот Корде.

1837 г. – Кралица Виктория става първият крал на Обединеното кралство Великобритания и Ирландия (по-късно преименувано на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия), който се настанява в Бъкингамския дворец в Лондон.

1878 г. – Подписан е Берлинският договор, който урежда отношенията на Балканите след Руско-турската война (1877 – 1878). Сърбия, Черна гора и Румъния получават пълна независимост от Османската империя.

1881 г. – Съставено е шестото правителство на Княжество България, което няма министър-председател, а работата му се ръководи пряко от княз Александър I Батенберг в условията на т.нар. „режим на пълномощията“.

1930 г. – В Уругвай е открито първото световно първенство по футбол.

1963 г. – В Съветския съюз 33 от 35-те души на борда на самолета при полет 012 на „Аерофлот“ загиват, когато машината се разбива, при приближаване към летището в Иркутск, Сибир. „Ту-104B“ излита от Пекин, Китай, с крайна дестинация Москва и едно планирано кацане в Иркутск.

1985 г. – Състои се благотворителният концерт „Лайв ейд“, организиран за борба с гладуването в Етиопия.

1994 г. – На полуфинала на Световното първенство по футбол в САЩ България губи от Италия с 2:1.

2004 г. – Официално е прието националното знаме на Черна гора.

2024 г. – 20-годишният Томас Матю Крукс прави опит за убийство на тогава бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Убива един човек и ранява седем, включително Тръмп, който е прострелян в ухото. Крукс е убит от агентите на Тайните служби на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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