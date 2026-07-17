На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 17 юли:

813 г. – Обсада на Константинопол: Българската войска, предвождана от Хан Крум, обсажда столицата на Византия Константинопол.

1279 г. – Войските на Ивайло разбиват в Котленския проход 10-хилядна византийска армия на император Михаил VIII Палеолог.

1393 г. – След дълга обсада от войските на османския султан Баязид I, пада столицата на Втората българска държава Търново.

1453 г. – Французите удържат решителна победа срещу англичаните в Битката при Кастийон, последната от Стогодишната война.

1762 г. – Петър III е убит, докато е задържан в Ропша, 38 дни след като той е отстранен от поста Император на Русия и заменен с неговата жена Екатерина II.

1868 г. – Столицата на Япония е преместена от Киото в Едо (днешно Токио).

1879 г. – Назначено е Първото правителство на България, начело с Тодор Бурмов.

1917 г. – С указ на краля на Великобритания Джордж V фамилията на кралската династия Сакс-Кобург-Гота е заменена на Уиндзор.

1918 г. – По нареждане на Болшевишката партия и извършено от ЧК (Чека), цялото семейство на последния император на Русия цар Николай II е избито в Екатеринбург.

1936 г. – Започва Гражданската война в Испания.

1942 г. – Програмата на антифашистката организация Отечествен фронт е оповестена по нелегалната радиостанция Христо Ботев.

1945 г. – Втора световна война: Край Берлин започва Потсдамската конференция на трите главни антихитлеристки сили – Великобритания, САЩ и СССР, с участието на Чърчил, Хари Труман и Сталин.

1955 г. – В Анахайм, САЩ, Уолт Дисни отрива първият увеселителен парк Дисниленд.

1975 г. – Експериментален полет Аполо-Союз: Американският кораб Аполо и съветският космически кораб Союз осъществяват в орбита около Земята скачване на космически апарати на две нации за първи път в историята.

1975 г. – Източен Тимор е анексиран и става 27-а провинция на Индонезия.

1990 г. – Правителството на БСП взема решение тялото на Георги Димитров да се извади от мавзолея и да се погребе; решението е изпълнено същата нощ.

1994 г. – Състои се финалът на Световното първенство по футбол в САЩ, на който Националният отбор по футбол на Бразилия побеждава Националния отбор по футбол на Италия след дузпи.

1996 г. – Полет 800 на „Транс Уърлд Еърлайнс“ експлодира и се разбива в Атлантическия океан близо до Източен Моричес, щата Ню Йорк, загиват всичките 230 души на борда.

1998 г. – България става член на ЦЕФТА.

2006 г. – Цунами, предизвикани от земетресение с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер, връхлита индонезийския остров Ява, отчита се, че жертвите са стотици.

2007 г. – Самолетът при полет 3054 на „TAM Еърлайнс“ се разбива в склад след кацане в края на пистата на летище Летище Сао Пауло – Конгоняс и убива 199 души.

2014 г. – Самолетът при полет 17 на „Малейжа Еърлайнс“ е свален в източна Украйна от про-руски сепаратисти, загиват всички 295 пътници.

Редактор "Екип на Петел",

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