На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития през годините, случили се на днешния 19 юли:

64 г. – Големият пожар в Рим: В търговската част на Рим започва пожар, който унищожава две трети от града в последвалите 6 дни.

1344 г. – Венецианският сенат излиза с решение, в което се документират кражби на стока на венецианските търговци във Варна.

1843 г. – На вода е пуснат параходът Грейт Британ на инженера Изъмбард Кингдъм Брунел, който е първият презокеански параход, оборудван с гребен винт и метален корпус.

1864 г. – В Букурещ е отпечатан единственият брой на в. Бранител, редактиран от Георги Раковски.

1870 г. – Започва Френско-пруската война.

1877 г. – Руско-турска война (1877-1878): Приключва първата Шипченска битка, в резултат на която османските сили се изтеглят и Предният отряд на руската армия, под командването на генерал Йосиф Гурко, установява контрол над Шипченския проход

1879 г. – Открити са първите български дипломатически представителства в Цариград, Белград и Букурещ и са назначени първите български дипломатически агенти.

1880 г. – Учреден е първият български медал За Освобождението 1877-1878 година.

1886 г. – В Люксембург се състои последният концерт на Ференц Лист, който умира на 31 юли същата година в Байройт, Германия.

1900 г. – Без официална церемония в експлоатация е пусната първата линия на Парижкото метро.

1903 г. – Провежда се финалът на първия Тур дьо Франс.

1923 г. – В София е осветена румънската православна черква „Св. Троица“.

1923 г. – Конституционният блок се саморазпуска под натиска на армията, ВМРО и правителството.

1952 г. – Започват XV летни олимпийски игри в Хелзинки.

1961 г. – Самолетът при полет 644 на „Аеролинеас Архентинес“ се разбива близо до Буенос Айрес, Аржентина и убива всички 67 души на борда.

1974 г. – Испанският лидер генерал Франко предава временно поради болест властта на одобрения за негов наследник принц Хуан Карлос.

1980 г. – В Москва са открити XXII летни олимпийски игри, бойкотирани от западните страни.

1989 г. – Полският парламент избира комунистическия лидер генерал Войчех Ярузелски за президент на страната.

1989 г. – При едно от най-впечатляващите кацания, извършвани някога в историята на авиацията, самолетът при полет 232 на „Юнайтед Еърлайнс“ се приземява аварийно на летище „Су Сити“, Су Сити, Айова. Умират 112 от 296 пътници и екипаж на борда.

Редактор "Екип на Петел",

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