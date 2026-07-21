На днешната дата в историята

Пиксабей

По-важните събития през годините, случили се на днешния 21 юли:

356 г. пр.н.е. – Храмът на Артемида в Ефес – едно от седемте чудеса на света – е разрушен от палеж.

1718 г. – Подписан е Пожаревският договор между Османската империя, Австрия и Венецианската република.

1774 г. – Руско-турска война (1768-1774): Русия и Османската империя подписват Кючуккайнарджийския договор, с който се слага край на войната.

1831 г. – Състои се коронацията на първия крал на Белгия – Леополд I.

1921 г. – В Царство България е въведено задължително и безплатно образование до 7-и клас.

1931 г. – Ню Йоркския телевизионен канал CBS започва да излъчва за първи път в света ежедневни телевизионни емисии.

1940 г. – Втора световна война: СССР окупира трите прибалтийски държави – Литва, Латвия и Естония и ги обявява за социалистически републики в състава на СССР.

1944 г. – Втората световна война: Клаус фон Щауфенберг и верните му съмишленици са екзекутирани в Берлин, Германия, за Заговора от 20 юли против Адолф Хитлер.

1951 г. – Самолетът при полет 3505 на „Кънейдиън Пасифик Еър Лайнс“ изчезва по време на полет от Ванкувър за Токио. Самолетът и 37-те пътници никога не са открити.

1954 г. – Първа индокитайкса война: На Женевската конференция Виетнам е разделен на две – Северен Виетнам и Южен Виетнам.

1963 г. – Конклавът на кардиналите избира за папа Павел VI.

1969 г. – Американецът Нийл Армстронг е първият човек, който стъпва на Луната.

1970 г. – След 11-годишно строителство е завършена Асуанската язовирна стена в Египет.

1973 г. – Франция започва серия от ядрени опити на атола Муруроа.

1977 г. – Започва 4-дневната Либийско-египетска война.

1983 г. – На станцията Восток в Антарктида е отчетен световен рекорд за най-ниска температура на въздуха (-89,2 °C).

1999 г. – В Ингушетия е възстановено ислямското право на многоженство за мъжете – до 4 съпруги.

2007 г. – Излиза седмата и последна книга от поредицата за магьосника Хари Потър – Хари Потър и Даровете на Смъртта.

2011 г. – Приключва космическата програма на НАСА Космическа совалка с приземяването на космическата совалка Атлантис.

Редактор "Екип на Петел",

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