На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 25 юли:

1139 г. – Афонсу I побеждава маврите в Битката при Урике и се обявява за крал на Португалия.

1261 г. – Армиите на никейския император Михаил VIII Палеолог завладяват Константинопол и ликвидират Латинската империя, с което е възстановена Византийска империя.

1593 г. – Кралят на Франция Анри IV публично се отрича от протестантството и приема католицизма.

1567 г. – Джеймс VI става крал на Шотландия.

1862 г. – Във Варна тържествено е осветена сградата на Българското централно училище с главен учител Сава Доброплодни.

1869 г. – В Букурещ започва да излиза вестникът на Добродетелната дружина Отечество.

1878 г. – В Пловдив излиза първият брой на вестника Марица, първият български вестник след Освобождението с издател Христо Г. Данов.

1893 г. – Коринтският канал е отворен за морски трафик.

1907 г. – Корея става протекторат на Япония.

1909 г. – Французинът Луи Блерио първи прелита над Ламанша с моноплана Блерио XI за 37 минути.

1916 г. – В САЩ за първи път в света е използван противогаз при спасяването на 32 души, затрупани след експлозия в мина.

1926 г. – Основан е футболен клуб Локомотив Пловдив.

1935 г. – В Москва започва VII конгрес на Коминтерна, на който за генерален секретар е избран Георги Димитров.

1943 г. – Бенито Мусолини е принуден да подаде оставка и крал Виктор Емануил III назначава маршал Бадолио за министър-председател на Италия.

1946 г. – Правителството на Царство България внася в Народното събрание законопроект за референдум за премахване на монархията и за създаване на народна демократична република.

1946 г. – В лагуната на атола Бикини САЩ извършва първия в света подводен ядрен опит.

1968 г. – Папа Павел VI издава енцикликата Humanae Vitae, с която забранява на католиците използването на изкуствени методи (презерватив, противозачатъчни таблетки и др.) за контрол върху забременяването.

1971 г. – Самолетът при полет 1912 на „Аерофлот“ се разбива при кацане на летище Иркутск, Иркутск, РСФСР, СССР и убива 97 души от всички 118 пътници и 8 членове на екипажа.

1973 г. – Изстрелян е съветският космически апарат Марс 5, който достига планетата Марс през февруари 1974 г.

1978 г. – В Англия е родено първото в света бебе, заченато инвитро.

1982 г. – Лидерът на палестинците Ясер Арафат подписва документ, който приема решението на ООН за правото на съществуване на Израел.

1984 г. – Светлана Савицка става първата жена космонавт, излязла в открития космос.

1995 г. – Радован Караджич и Ратко Младич са обвинени в геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

1996 г. – XXXVII народно събрание приема Закон за националните символи и герба на България.

2000 г. – Самолетът при полет 4590 на „Ер Франс“, изпълняван от „Конкорд“ на „Ер Франс“ катастрофира при излитането си от летище „Париж-Шарл дьо Гол в Париж, загиват 109 души на борда и 4 на земята.

Редактор "Екип на Петел",

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