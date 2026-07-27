На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-важните събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 27 юли:

1147 г. – Основаван е град Москва – настоящата столица на Русия.

1302 г. – Византийско-османски войни: В Битката при Бафей Османският емират отбелязва първата си съществена победа срещу Византийската империя.

1720 г. – Великата северна война: Провежда се морската битка при Гренгам – втората важна победа на морския флот на Русия, с която се преустановява доминацията на Швеция в Балтийско море.

1794 г. – Френската революция: Арестуван е Максимилиан Робеспиер заради призивите му да бъдат екзекутирани 17 000 „врагове на Революцията“.

1866 г. – Чрез постоянен трансатлантически телеграфен кабел е установена телеграфна връзка между САЩ и Англия.

1878 г. – Руско-турска война (1877-1878): Руски войски навлизат във Варна и освобождават града от османска власт.[1]

1903 г. – Осветена е църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

1921 г. – Научен екип от Университета в Торонто, ръководен от биохимика Фредерик Бантинг, доказва, че хормона инсулин регулира кръвната захар.

1941 г. – Втората световна война: Япония започва окупация на Френски Индокитай.

1942 г. – Втората световна война: Приключва Първата битка при Ел Аламейн, в която Обединените нации спират последното настъпление на силите на Оста в Египет.

1949 г. – Първият реактивен пътнически самолет, английският de Havilland Comet, извършва първия си полет.

1953 г. – Приключва Корейската война: САЩ, Народна република Китай и Северна Корея подписват примирие. Президентът на Южна Корея отказва да подпише примирието, но обявява, че ще го спазва.

1955 г. – Възстановен е суверенитета на Австрия след 17-годишна окупация от Обединените нации, последвала Втората световна война.

1972 г. – Прототип на реактивния изтребител F-15 полита за първи път.

1974 г. – Конгресът на САЩ открива процедура по импийчмънт на президента Ричард Никсън във връзка с аферата Уотъргейт.

1981 г. – Докато каца на международното летище „Чихуахуа“, самолетът при полет 230 на „Аеромексико“ се отклонява от пистата и се разбива. 32 от 66 пътници и екипаж на борда са убити.

1990 г. – Беларус обявява независимост от СССР.

1993 г. – Израел атакува Южен Ливан в отговор на ракетните атаки на арабската терористична организация Хизбула.

2002 г. – По време на авиошоу на летището край Лвов (Украйна) изтребител „Су-27“ се врязва в зрителите – загиват 78, а 115 са ранени.

2012 г. – Откриване на XXX Летни олимпийски игри в Лондон

2025 г. - Откриване на 3-метрова статуя на Трифон Иванов във Велико Търново.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!