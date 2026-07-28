На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 28 юли:

1330 г. – В Битката при Велбъжд цар Михаил III Шишман търпи поражение от сръбската войска. Начело на 300 каталани, Стефан Душан разгромява царската татарска гвардия, а Михаил Шишман умира три дни по-късно (31 юли 1330) от раните си и в плен.

1402 г. – В Битката при Ангора (дн. Анкара) Тимур разгромява завоевателя на Търново Баязид I и го взима в плен.

1402 г. – Започва Османско междуцарствие.

1540 г. – Томас Кромуел е обезглавен със заповед на крал Хенри VIII по обвинение в измяна; в същия ден кралят се венчава с петата си жена – Катрин Хауърд.

1609 г. – На Бермудските острови се установяват първите заселници от Англия.

1794 г. – Максимилиан Робеспиер, един от лидерите на Френската революция, е екзекутиран с гилотина в Париж.

1821 г. – Хосе де Сан Мартин декларира независимостта на Перу от Испания.

1851 г. – За първи път е фотографирано слънчево затъмнение в обсерваторията в Кьонигсберг от Йохан Берковски.

1868 г. – В САЩ влиза в сила 14-ата поправка на Конституцията, която дава определение на американското гражданство.

1879 г. – Излиза първият брой на Държавен вестник.

1913 г. – Сключен е Букурещкият мирен договор, с който приключва Междусъюзническата война от 1913 г.

1914 г. – Първата световна война: Австро-Унгария обявява война на Сърбия точно един месец след убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево, което е начало на войната.

1942 г. – Втората световна война: Съветският ръководител Сталин подписва известния Указ №227, съгласно който всяко отстъпление от позицията се наказва с разстрел.

1943 г. – Втората световна война: В рамките на Операция Гомора Британската авиация извършва масирана бомбардировка над Хамбург, по време на която загиват 42 хил. цивилни граждани.

1945 г. – При сблъсък на американски бомбардировач B-25 в една от най-високите сгради на Ню Йорк – Емпайър Стейт Билдинг – загиват 14 души и са ранени 26 души.

1962 г. – На заседание на Германския футболен съюз на в Дортмунд е въведена Първа Бундеслига

1968 г. – Открит е Деветият световен фестивал на младежта и студентите в София, България, който се провежда до 6 август.

1976 г. – Таншанското земетресение, което изравнява със земята град Таншан в Китайската народна република, взима 242 769 жертви и ранява 164 851 души, и става най-смъртоносното природно бедствие на 20. век.

1976 г. – Самолетът при полет 001 на ČSA се разбива при кацане в Братислава, ЧССР и убива 76 от всички 79 души на борда.

1984 г. – Открити са Летните олимпийски игри в Лос Анджелис, САЩ.

1986 г. – Михаил Горбачов обявява началото на изтеглянето на съветските войски от Афганистан.

1991 г. – Провежда се 39-ото състезание за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1991 във Формула 1.

1995 г. – Провежда се единадесети кръг от сезон 1995 във Формула 1 – Голяма награда на Германия.

1998 г. – Провежда се 48-ото състезание за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1998 във Формула 1.

2000 г. – Направени са значителни промени в 4-тото правителство на Македония.

2002 г. – Провежда се 50-ото състезание за Голямата награда на Германия и дванадесети кръг от сезон 2002 във Формула 1,

2005 г. – Ирландската републиканска армия (ИРА) официално обявява пълно и окончателно прекратяване на въоръжените действия срещу британската власт в Северна Ирландия.

2010 г. – Самолетът при полет 202 на „Еърблу“ се разбива в хълмовете Маргала северно от Исламабад, Пакистан и убива всички 152 души на борда. Това е най-смъртоносният авиационен инцидент в историята на Пакистан и първият с „Еърбъс А321“.

Редактор "Екип на Петел",

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