На днешната дата в историята

кадър: Петел

Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 30 юли по света и у нас:

1419 г. – Убити са седем члена на градската управа в Прага, което е първата Пражка дефенестрация.

1619 г. – Във Вирджиния е съставено първото американско законодателно събрание.

1629 г. – При земетресение в Неапол, Италия загиват 10 000 души.

1729 г. – Основан е Балтимор в щата Мериленд.

1792 г. – Френският национален химн Марсилезата е изпят за първи път в Париж.

1811 г. – Водачът на Мексиканската националноосвободителна война отец Мигел Идалго и Костиля е екзекутиран от испанците в Чиуауа, Мексико.

1868 г. – Българските земи под османско владичество: Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е разбита от османски редовни войски на връх Бузлуджа.

1877 г. – Руско-турска война (1877–1878): По време на обсадата на Плевен корпусът на генерал-лейтенант Николай Криденер осъществява втората атака срещу града.

1878 г. – Започва издаването на журнални постановления на руския императорски комисар, които признават правото на мюсюлманските бежанци да се завърнат невъоръжени и да възстановят собствеността си след Руско-турската война.

1898 г. – В американското списание Сайнтифик Американ е отпечатана първата реклама на автомобил.

1913 г. – Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора подписват съюзен договор, насочен срещу Царство България.

1913 г. – Бежански въпрос: XV обикновено народно събрание отпуска 500 000 лв. за подпомагане на бежанците.

1930 г. – В Монтевидео националният отбор по футбол на Уругвай спечелва Световното първенство по футбол, като побеждава националния отбор по футбол на Аржентина с 4:2.

1932 г. – В Лос Анджелис се откриват Десетите олимпийски игри.

1939 г. – Състои се официалното откриване на плавателния канал Албер в Североизточна Белгия.

1945 г. – Втората световна война: Американският крайцер Индианаполис е потопен от японска подводница, след като успешно е доставил на местоназначението им важни части за атомната бомба Малчугана, хвърлена след седмица над Хирошима.

1960 г. – С поредица актове в продължение на 15 дни Народна република България признава независимостта на Република Дахомей, Нигер, Бряг на слоновата кост, Горна Волта, Централната африканска република и Габон.

1966 г. – националният отбор по футбол на Англия спечелва Световното първенство по футбол, като побеждава на финала националния отбор по футбол на ФРГ с 4:2 след продължения.

1971 г. – Програма Аполо: Американският космически кораб Аполо 15 каца на Луната.

1971 г. – „Боинг 727“ на „Ол Нипон Еъруейс“ и „F-86 Сейбър“ на японските ВВС се сблъскват над Мориока, Ивате, Япония и убиват 162 души.

1973 г. – Фармацевтичната компания Дистилърс, която произвежда медикамента талидомид във Великобритания, се съгласява да изплати над 20 милиона лири компенсация на родените с дефекти деца.

1980 г. – Провъзгласена е независимостта на Вануату.

1997 г. – XXXVIII народно събрание гласува да се разсекретят досиетата на Държавна сигурност, създадена е Комисия по досиетата, оглавявана от министър Богомил Бонев.

2006 г. – Открит е българският сайт за видеосподеляне Vbox7.

Редактор "Екип на Петел",

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