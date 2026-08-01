На днешната дата в историята

кадър: Петел

По-важните събития през годините на днешния 1 август:

527 г. – Юстиниан I става самостоятелен владетел на Източната Римска империя.

902 г. – Арабите, оглавявани от династията Аглабиди, завладяват последната крепост на Византия на остров Сицилия – Таормина.

1291 г. – Три централни швейцарски кантона подписват Федерална харта (Bundesbrief), с която се създава Швейцарската конфедерация.

1208 г. – Българо-латински войни: В Битката при Пловдив армията на Втората българска държава е разгромена от рицарите на Латинската империя; българите са изтласкани от Тракия.

1461 г. – Едуард IV е коронован за крал на Англия.

1492 г. – Фердинанд Арагонски и Изабела I прогонват евреите от Испания.

1498 г. – Христофор Колумб акостира на континентална Америка при Венецуела.

1619 г. – Във Вирджиния (дн. САЩ) са докарани с кораби първите африкански роби.

1774 г. – Джоузеф Пристли открива кислорода и потвърждава предишното откритие на този химичен елемент от Карл Вилхелм Шееле.

1798 г. – Революционни войни: В Абукирския залив, Египет, започва морска битка, в която адмирал Хорацио Нелсън унищожава флотата на Наполеон Бонапарт.

1800 г. – Кралство Великобритания и Кралство Ирландия се обединяват в Обединено кралство Великобритания и Ирландия.

1834 г. – Отменено е робството в Британската империя, около 770 280 роби стават свободни граждани.

1876 г. – Колорадо става 38-ия щат на САЩ.

1879 г. – Създадена е Дунавската военна флотилия, с което се поставя началото на българските ВМС.

1885 г. – В Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева.

1888 г. – От Виена потегля първият влак по линията Виена – Цариград.

1894 г. – Избухва Китайско-японската война.

1895 г. – Излиза първият брой на списание Лов и риболов.

1902 г. – САЩ купуват правата за Панамския канал от Франция.

1907 г. – На остров Браунси започва първият скаутски лагер, организиран от британския генерал Робърт Бейдън-Пауъл.

1912 г. – В София е сформирана Аеропланна рота – първата самолетна част в България.

1914 г. – Първата световна война: Германия обявява война на Русия три дни преди Великобритания да обяви война на Германия.

1924 г. – Основан е АС Монако.

1926 г. – Открита е първата отсечка от теснопътната железопътна линия Септември – Добринище, от гара Септември до гара Велинград.

1928 г. – Създадена е Радиослужба към БТА.

1936 г. – В Берлин се откриват 11-те Летни олимпийски игри от Адолф Хитлер.

1944 г. – Втора световна война: Във Варшава Армия Крайова започва Варшавското въстание срещу нацистката окупация на Полша; бунтът продължава 63 дни преди да бъде потушен от германците.

1953 г. – Създадена е Информационна агенция на САЩ (ЮСИА).

1960 г. – Кипър получава своята независимост.

1960 г. – Република Дахомей (по-късно преименувана на Бенин) обявява национална независимост от Франция.

1960 г. – Град Исламабад е обявен за федерална столица на Пакистан.

1967 г. – Израел анексира Източен Йерусалим.

1968 г. – Хасанал Болкиах е коронован за 29-и султан на Бруней.

1971 г. – На Медисън Скуеър Гардън (Ню Йорк) се провежда благотворителен концерт пред 40 хил. души, на който са събрани около 244 хил. долара за нуждите на УНИЦЕФ в Бангладеш; концертът е организиран от Джордж Харисън и Рави Шанкар, сред изпълнителите са Боб Дилън, Ерик Клептън, Ринго Стар и др.

1975 г. – 33 европейски страни, САЩ и Канада, подписват в Хелзинки Заключителния акт от споразумението за човешките права, който води до създаването на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа.

1981 г. – В САЩ започва излъчване музикалният тв канал MTV.

1990 г. – Желю Желев е избран от VII велико народно събрание за председател (президент) на Република България.

1991 г. – XXXVI народно събрание на Република България решава да не поднови договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ със СССР от 1967 г.

2001 г. – България, Кипър, Латвия, Малта, Словения и Словакия се присъединяват към Европейската агенция за околна среда.

2004 г. – При пожар в супермаркет в Асунсион (Парагвай) загиват 396 души и над 500 са ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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